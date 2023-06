Steam: Baldur’s Gate 3 zeigt die legendäre Stadt des Rollenspiels und die Fans kriegen Gänsehaut

Seit Oktober 2020 befindet sich Baldur’s Gate 3 im Early Access. Nun bestätigen die Entwickler das finale Releasedatum und locken mit einem neuen Trailer, der einen Einblick in die Story und die Stadt „Baldur’s Tor“ gewährt.

Was ist das für ein Spiel? Baldur’s Gate 3 ist ein taktisches, rundenbasiertes Rollenspiel in isometrischer Perspektive. Es handelt sich um den dritten Teil einer legendären Reihe, die es bereits seit den 90ern gibt. Gleichzeitig ist sie ein offizieller Ableger des weltbekannten Rollenspiels „Dungeons and Dragons“.

Ende 2021 gehörte Baldur’s Gate 3 schon zu den Topsellern auf Steam, obwohl es noch gar nicht wirklich erschienen ist.

Was hat es mit dem Trailer auf sich? Die Entwickler von Baldur’s Gate 3, Larian Studios, haben am 8. Juni einen neuen Trailer veröffentlicht, der einen Einblick in die Story des neuen Teils bietet. Das belgische Studio ist vor allem für seine Divinity-Reihe bekannt.

Im Trailer wird Lord Enver Gortash gezeigt, der die Stadt Baldur’s Tor erobern und zum Ruhm führen will.

Das Highlight des Trailers ist jedoch wohl die Stadt selbst, denn Larian Studios präsentiert seine Interpretation von Baldur’s Tor und lässt uns nach 20 Jahren endlich zurückkehren.

Baldurs Tor erwacht zum Leben

Viele von uns erinnern sich sicherlich daran, als man endlich die „Lindwurmbrücke“ nach Baldurs Tor überschreiten konnte, um die Hauptstadt zu betreten. Zumindest, wenn man dem Söldner der Flammenden Faust Gold bezahlt und seinen Herkunftsort genannt hat.

Am Maprand der Brücke wählten wir also den ersten Abschnitt von Baldurs Tor aus, um ihn zu betreten. Begrüßt wurden wir mit einer kleinen Zwischensequenz.

Was uns damals in Baldur’s Gate 1 in 10 Sekunden präsentiert wurde, untermalt mit einer typischen Melodie des Spiels, nimmt im Trailer ganz neue Dimensionen an. Baldurs Tor wird zum Leben erweckt.

Was wird im Trailer gezeigt? Die bunte Glaskuppel, die Statue und das Gebäude, das in ein Schiff übergeht, wirken malerisch. Die gezeigten Bilder sorgen dafür, dass man sich am liebsten direkt auf Erkundungstour begeben würde. Wer weiß, was es dort alles für Personen, Orte und Nebenquests zu entdecken gibt.

Wie reagieren die Fans auf den Trailer? Auf YouTube finden sich unter dem Trailer einige Fans, die die Szenen beeindruckend finden. Vital Vector schreibt (via youtube.com): „Ich freue mich darauf, auf den Dächern von Baldur’s Tor herumzulaufen. Ich denke, ich werde alle 10 Sekunden anhalten, um mich umzusehen. Die Vorstellung, die vertikale Ausdehnung der Stadt zu erkunden, ist sehr aufregend!“

Auch andere Nutzer können es kaum erwarten, die Stadt zu erkunden. So geht es sicherlich den meisten Fans der beliebten Rollenspielreihe.

Baldur’s Gate 3 erscheint final am 31. August für den PC (Steam & GOG) und PlayStation 5. Es wird einen Mehrspielermodus geben, in dem ihr euch mit bis zu vier Freunden zusammenschließen könnt.

Der Multiplayer wurde bereits in der MeinMMO-Redaktion ausprobiert und für richtig gut befunden.