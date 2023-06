Final Fantasy 16 im Test: Wie Game of Thrones, wenn es ein geiles Finale gehabt hätte

Am 22. Juni 2023 erscheint Final Fantasy XVI. MeinMMO-Redakteurin Marie Friske konnte den neuesten Teil der beliebten Spielreihe testen. Sie ist begeistert von dem atemberaubenden Mittelalter-Abenteuer, das sie endlich über das enttäuschende Finale von Game of Thrones hinwegtröstet.

„Game of Thrones“ war eine meiner Lieblingsserien, bis die letzte Staffel kam und alles ruinierte. Das Finale hinterlässt bei mir bis heute einen bitteren Nachgeschmack und ich hätte mir gewünscht, dass die Geschichten um die Drachenkönigin Daenerys oder Jon Snow anders ausgegangen wären.

Aber jetzt hat Final Fantasy XVI mir geholfen, über den Frust der Serie hinwegzukommen und mir das perfekte Mittelalter-Fantasy-Paket im Stil von Game Thrones geliefert, inklusive Drachen.

Hier seht ihr einen Trailer zu Final Fantasy XVI, der Game of Thrones-Feeling liefert:

Ich habe bereits während meines Studiums einige Film- und Serien-Analysen geschrieben und freue mich daher immer besonders über gute filmische Umsetzungen in Spielen und gutes Storytelling.

Wer auf der Suche nach ausführlichen Berichten mit mehr Fokus auf Gameplay-Aspekte ist, wird hier fündig:

Epische Schlachten mit Gottheiten

Die Geschichte von Final Fantasy dreht sich um die sogenannten Domini. Das sind auserwählte Personen, die die Macht der mächtigen Esper in sich tragen.

Esper sind die Gottheiten wie Ifrit, Shiva oder Ramuh, die man aus früheren Final Fantasy-Spielen kennt.

Gerade in den Gottheiten liegt eine große Stärke des Spiels. Ähnlich wie die Drachen oder die epischen Schlachten in Game of Thrones bieten sie atemberaubende Bilder.

Die Szenen mit den Esper sind absolute Highlights

Immer wieder sitze ich mit offenem Mund da und bewundere die spektakulären Auftritte und Kämpfe der Gottheiten gegeneinander.

Das sind auch die Momente, in denen ich traurig bin, dass die Spiele nicht ins Kino kommen. Die Szenen haben einfach ein riesiges Potenzial für die große Leinwand. Und die tolle Musik dazu sorgt für Gänsehaut.

Moralisch fragwürdigen Figuren, die nahbar sind

Während ich spiele, durchlebe ich alle Gefühle: Ich lache, ich weine, ich bin schockiert und ich grusel mich.

Das Spiel fesselt mich vor allem durch die interessanten Charaktere und deren Interaktion.

Final Fantasy XVI schafft es, die verschiedenen Charaktere glaubwürdig darzustellen und verleiht auch den Antagonisten Persönlichkeit, sodass ich ihre Handlungen ebenso nachvollziehen kann wie die des Helden.

Zudem machen die Figuren spannende Entwicklungen durch oder müssen sich ihren inneren Dämonen stellen, um zu wachsen. Mein persönlicher Liebling der Geschichte war vom ersten Augenblick an Dion Lesage.

Der Kronprinz des Heiligen Königreichs von Sanbreque legt direkt einen ersten epischen Auftritt hin und offenbart im weiteren Verlauf der Geschichte immer mehr von seinem spannenden Charakter.

Dion Lesage

Genau das ist auch eine große Stärke von Game of Thrones. In der Serie bekommen auch moralisch fragwürdige Figuren komplexe Hintergrundgeschichten oder Charaktere verändern sich im Laufe der Geschichte. Eines der besten Beispiele ist wohl Jame Lannister, der durch Brienne of Tarth eine positive Wandlung erfährt.

Am Anfang bin ich mir noch sicher, genau zu wissen, wohin die erzählerische Reise geht. Doch immer wieder bringen mich skrupellose Aktionen, plötzliche Enthüllungen und unvorhergesehene Wendungen der Handlung aus dem Konzept.

So gibt es etwa eine kleine Enthüllung, die ich im Leben nicht erwartet hätte, die ich aber sehr clever finde.

Final Fantasy ist erwachsen geworden

Von der rosaroten Heile-Welt-Brille, die man aus manchen Fantasy-Geschichten kennt, ist in Final Fantasy XVI keine Spur. Stattdessen tauche ich in eine düstere mittelalterliche Welt ein, in der ich mich vor machtgierigen Menschen in Acht nehmen muss.

Wie in Game of Thrones wird auch hier nicht vor Blutvergießen und grausamen Schicksalen zurückgeschreckt. Und wie in der Serie hat man das Gefühl, dass niemand vor dem Tod sicher ist.

Es ist ein ganz anderer Stil als die bisherigen Final Fantasy-Spiele. Aber gerade das sorgt für Abwechslung und wird von der Community schon vor der Veröffentlichung gelobt.

Pro Packende Geschichte mit großartigen Momenten

Es gibt einen coolen Drachen

Actionreiches und vielseitiges Gameplay im Kampf

Interessante und komplexe Figuren(-beziehungen)

Mittelalter-Welt sorgt für die passende Atmosphäre

Ihr habt einen süßen Hund als Begleiter

Ihr könnt den süßen Hund streicheln Contra Es braucht etwas Zeit, um in die Story zu kommen

Nebenquests teilweise eintönig (Sind aber optional!)

Final Fantasy XVI tröstet mich endlich über Game of Thrones hinweg

Mit großartigen Cutscenes und Animationen bringt Final Fantasy XVI ganz großes Kino auf die PS5. Auf der Reise lernt man verschiedene Charaktere lieben und hassen.

Final Fantasy XVI stellt im Gegensatz zu seinen Vorgängern die Grausamkeit der Realität eindrucksvoll dar, erschafft aber auch eine spannende, magische Welt, in der man sich als Spieler für viele Stunden verlieren kann.

Wer auf der Suche nach einem bildgewaltigen Mittelalterabenteuer ist, das mit spektakulären Schlachten und einer spannenden Geschichte fesselt, dem kann ich das Spiel nur wärmstens empfehlen.

Vor allem, wenn man wie ich nie über das Ende von Game of Thrones hinweggekommen ist, bietet Final Fantasy XVI das perfekte Trostpflaster.

Auch die Welt von Final Fantasy XVI könnte direkt aus Game of Thrones kommen

Mit einem ähnlichen Setting, ebenso spannenden Charakteren und atemberaubenden Bildern schafft es das Spiel nicht nur in die Fußstapfen der Erfolgsserie zu treten, sondern übertrifft sie sogar.

Durch die Gameplay-Elemente bin ich die Hauptfigur Clive Rosfield und erlebe die Geschichte noch viel intensiver, als ich es beim Anschauen einer Serie könnte. Dazu empfinde ich das Ende des Spiels deutlich runder als das Finale von Game of Thrones.

All das macht Final Fantasy XVI zu meinem neuen Mittelalter-Epos Nummer 1, das mir endlich das Gesamtpaket bietet, das ich mir auch für die Serie gewünscht hätte.

Final Fantasy XVI-Entwickler erklären die überraschend düstere Atmosphäre ihres RPGs: „War nicht unsere Absicht“