„Es war dringend notwendig“ – Spieler loben den düsteren Style von Final Fantasy XVI

Final Fantasy XVI wählt mit dem vergleichsweise düsteren Style einen neuen Ansatz, der vielen Fans der beliebten Spielreihe gefällt.

Was hat es mit dem düsteren Style auf sich? Am 22. Juni 2023 erscheint Final Fantasy XVI und präsentiert sich dabei in einem neuen, ungewöhnlich düsteren Gewand. Im Vergleich zu vielen anderen Ablegern der beliebten Spielreihe schreckt FFXVI auch nicht vor der Darstellung von roher Gewalt zurück und erzählt eine Geschichte, die sich um Krieg und Verrat dreht.

In einem MeinMMO-Interview mit den Entwicklern erzählte Naoki Yoshida, Produzent von FFXVI und Chef des MMORPGs FFXIV, dass das Team ursprünglich gar nicht die Absicht hatte, ein düsteres und brutales Spiel zu erschaffen. Stattdessen habe man eine Geschichte schaffen wollen, die sich real anfühlt und Tiefe mitbringt.

Dabei zeige das Spiel allerdings auch Dinge, vor denen Menschen laut Yoshida im realen Leben wegschauen. Final Fantasy XVI habe demnach eine düstere Story und Atmosphäre erhalten, weil Themen wie Krieg realistisch dargestellt werden sollen.

Wie düster Final Fantasy XVI sein kann, seht ihr auch im Story-Trailer:

„Das Spiel wird dadurch viel eindrucksvoller“

Was sagen Fans zu dem düsteren Ansatz? Auf Reddit gibt es aktuell einen Thread, in dem Spieler in über 280 Kommentare auf die Frage antworten, wie sie den „erwachsenen Ton“ von FFXVI finden. Zahlreiche Fans loben daraufhin die Düsternis und Brutalität des Rollenspiels.

Ultima_Key07: „Oh, auf jeden Fall. Es ist ein frischer Wind, der es den Autoren erlaubt, sich nicht mit einem Thema zurückzuhalten, das sie in dieser Geschichte erzählen wollen – und das Spiel wird dadurch viel eindrucksvoller sein.“

Bmonli: „Das war dringend nötig für dieses Franchise. Langjährige Fans sind älter und können die reiferen Dinge würdigen […].“

doc_nano: „Ja. Mir gefällt, dass es erwachsener wirkt, aber nicht auf eine übertriebene Weise. Es gibt brutale Gewalt, aber sie wird nicht auf voyeuristische Weise präsentiert. Es wird geflucht, aber generell nur in Situationen, in denen es Sinn ergibt. […] Bis jetzt wirkt es im wahrsten Sinne des Wortes erwachsen, nicht im Sinne eines traditionellen Videospiels. Erstaunlich geschmackvoll.“

Hyeonwoon: „Verdammt ja. Ich liebe es.“

PLDmain: „Definitiv, ich habe das Gefühl, dass sie eine viel reichhaltigere und intimere Geschichte erzählen.“

MeinMMOs Community Managerin Irina Moritz durfte bereits die verschiedenen Demos von Final Fantasy XVI spielen und lobte unter anderem die Höhepunkte der Story als „absolut fantastisch“.

Nach der ersten Demo von Final Fantasy XVI war ich vorsichtig, die zweite hat mich überzeugt