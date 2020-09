Chef von Final Fantasy XIV arbeitet nun an FF16 – Was bedeutet das fürs MMORPG?

Meine persönliche Einschätzung ist, dass Yoshida den Teufel tun wird, FFXIV in die zweite Reihe zu stellen. Selbst wenn er an einem so großen Prestige-Projekt wie FFXVI arbeitet.

Welche Änderungen wären möglich? Es ist aber nicht auszuschließen, dass man in späteren Entwicklungsphasen von FFXVI doch gewisse Rückschläge an FFXIV fühlen könnte.

Das heißt, die Devs haben an FFXVI gearbeitet schon lange bevor die Erweiterung Shadowbringers veröffentlicht wurde. Wenn es also Veränderungen an FFXIV gegeben hat, die aus der Verschiebung von Entwicklern rüber zu FFXVI entstanden, dann haben wir davon nichts mitbekommen oder sie waren zumindest nicht krass negativ:

Zu dem Zeitpunkt war es aber schon längere Zeit in Entwicklung und somit schon Yoshida und Takai unterstellt. In der Mitteilung hieß es nämlich, dass das Projekt im April 2019 die „Early Development“-Phase bereits verlassen hatte.

Die Entwicklung von FFXVI hat ja nicht vor wenigen Wochen begonnen. Angekündigt wurde das Projekt bereits vor 1,5 Jahren in einer Mitteilung an die Investoren von Square Enix.

Aufmerksame Spieler aus der Community vermuten aber, dass noch einige weitere FFXIV-Entwickler an dem Spiel beteiligt sind. So sieht das Charakter-Design des neuen Final Fantasy aus wie bei FFXIV.

Arbeiten mehr FFXIV-Entwickler an FFXVI? Nachdem Yoshida auf Twitter bekannt gab, dass er als Produzent an FFXVI arbeitet, wurde auch Hiroshi Takai als Entwickler bestätigt. Er ist der Direktor des Spiels.

Zudem verriet der Trailer auch so einiges über das Team, welches an FFXVI arbeitet. Das Spiel wird von der Creative Business Unit III entwickelt, die unter anderem vor allem für das MMORPG Final Fantasy XIV zuständig ist.

Was wurde im Sony-Stream angekündigt? Fans von Square Enix haben nicht schlecht gestaunt, als am Mittwoch, dem 16. September, während des PS5-Streams Final Fantasy XVI angekündigt wurde.

