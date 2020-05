Der Direktor des MMORPGs Final Fantasy XIV arbeitet an einem neuen Spiel für die Next Gen (vermutlich PS5, XBox Series X). Hier findet ihr alle Informationen, die wir im Moment darüber haben.

Das ist der Chef des MMORPGs Final Fantasy XIV? Der Square-Enix-Entwickler Naoki Yoshida wurde durch seinen erfolgreichen Reboot des gescheiterten MMORPGs FFXIV Online bekannt und übernimmt seitdem die Rollen des Direktor und Produzenten des Spiels. Der ist gleichzeitig Kreativ-Chef, aber auch für das Praktische zuständig.

Auch wenn Yoshida hauptsächlich durch FFXIV bekannt ist, ist das nicht sein einziger Aufgabenbereich. Seit 2019 leitet er die neuformierte 3rd Development Division von Square Enix, dessen Fokus MMOs sind.

Nun arbeiten Yoshida und sein Team an einem neuen, noch nicht angekündigten Großprojekt für Square Enix.

Das nächste Kern-Projekt nach Final Fantasy XIV

Was wissen wir über das Spiel? Dass Yoshida an einem unangekündigtem Großprojekt dran ist, ist keine Neuheit. Die Arbeit an dem neuen Spiel wurde bereits vor einem Jahr bestätigt. Hier ist, was wir darüber wissen:

Es handelt sich um ein großes AAA-Projekt

Es wird für die nächste Generation entwickelt, also voraussichtlich PS5 und Xbox Series X

Es wird von der 3rd Development Division unter der Leitung von Naoki Yoshida entwickelt

Es ist das nächste Kern-Projekt der 3rd Development Division nach Final Fantasy XIV

Die frühe Entwicklungsphase ist vorbei und das Spiel ist in die großangelegte Entwicklungsphase gestartet

Auch gibt es ein erstes Concept Artwork zu dem Projekt, das die FFXIV-Fans stark an die Stadt Ishgard erinnern sollte:

Das erste und einzige Concept Artwork zu dem neuen Projekt von Yoshida

Es wurden außerdem mehrere neue Stellen ausgeschrieben, die Arbeit an großen Projekten in der 3rd. Development Division von Yoshida in Aussicht stellen. Gesucht wird die gesamte Entwickler-Palette querbeet:

Game System Designer

Enemy Designer

Enviroment Artist

Animator

Game System Engineer

mehrere weitere Stellen.

Leider lässt sich aus den Stellenausschreibungen nicht herauslesen, um welche Art von Spiel es sich hierbei handeln könnte. Es unterstreicht aber noch mal die Größe des Projekts.

Final Fantasy XIV-2, ein neues MMO oder etwas ganz anderes?

Es herrscht weiterhin Mangel an Informationen darüber, welches Spiel das große Projekt von Yoshida werden soll. Es gibt aber verschiedene Optionen.

Was spricht für ein MMORPG? Nach der Umstrukturierung von Square Enix in 2019 wurde Yoshida zum Leiter der 3rd Development Division mit dem Fokus auf MMORPGs. Dazu gehört natürlich FFXIV, aber auch FFXI und Dragon Quest Online.

Nachdem das neue Spiel eins der Kernprojekte der 3rd Division werden soll, macht es nur Sinn, dass es sich dabei um ein MMO handelt.

Final Fantasy XIV hat mittlerweile viele Jahre auf dem Zähler und man sieht es dem Spiel auch an. Beim genauen Hinschauen sehen die Assets und Texturen verpixelt aus.

Laut Yoshida würde eine Überarbeitung der Spiel viel Zeit und Ressourcen kosten und den Zyklus der neuen Updates verzögern, was er vermeiden will. Es wird daher vorerst keine großen grafischen Updates für FFXIV geben. Wie es etwa bei Blade and Soul der Fall war, das auf Unreal Engine 4 gewechselt hat.

Es wäre daher möglich, dass stattdessen ein neues MMORPG in Entwicklung ist, das den grafischen Standards der Next Gen entspricht.

FFXIV kann zwar sehr schön aussehen, aber anhand der Texturen sieht man dem Spiel sein Alter an.

Was spricht gegen ein MMORPG? Gegen ein neues MMORPG und vor allem ein FFXIV-2 spricht eine Aussage von Yoshida, die er während eines Interviews auf dem Pariser Fan Fest getätigt hat.

Er sagte, dass ein solches Spiel unwahrscheinlich ist, solange es Final Fantasy XIV finanziell gut geht. Und FFXIV geht’s aktuell besser denn je.

Square Enix veröffentlichte vor kurzem den Bericht an seine Investoren fürs Finanzjahr 2020. Darin verzeichnete die MMO-Division ein neues Rekordjahr sowohl beim Umsatz ($370M USD), als auch beim reinen Gewinn ($180M USD).

Die Einnahmen von MMOs haben in 2020 eine Rekordhöhe erreicht.

Die MMO-Division liegt bei dem Gewinn somit nur knapp hinter der Mobile-Spate ($190M) , die bei Digital Entertainment bis jetzt an der Spitze stand.

Obwohl der MMO-Bereich auch aus FFXI und dem Dragon-Quest-MMORPG besteht, machte das FFXIV-Addon Shadowbringers den Großteil des finanziellen Erfolges aus.

In einem Interview mit MeinMMO sagte Yoshida außerdem über die Erweiterung Shadowbringers:

Wenn wir den aktuellen Handlungsstrang der “Hydaelyn und Zodiark”-Saga einteilen müssten, dann ja, diese Storyline neigt sich langsam dem Ende zu. […] Ich will aber besonders betonen, dass das nicht das Ende von Final Fantasy XIV ist.

Er verglich FFXIV mit einer TV-Serie. Je beliebter es wird, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass es weiterhin neuen Content erhält. Wie eben neue Staffeln bei TV-Serien.

Das MMORPG von Yoshida hat seit seinem Reboot in 2013 einen stetigen Anstieg an Spielerzahlen, sowie Einnahmen verzeichnet. Es ist aus der Perspektive daher unwahrscheinlich, dass ein „FFXIV-Ersatz“ in Entwicklung sein könnte.

Ein Leak spricht von Final Fantasy XVI

Als Yoshida ankündigte, dass er an einem neuen AAA-Spiel für die Next-Gen arbeitet, begann die Gerüchteküche unter den FF-Fans zu brodeln.

Welche Hinweise gibt es? Der Hauptgrund dafür war die Äußerung des Direktors zu einer Frage auf dem Pariser Fan Festival. In der Frage ging es darum, was sich Yoshida für das nächste Hauptspiel der FF-Franchise, also Final Fantasy XVI, wünschen würde.

Dieser antwortete, dass er gerne mehr tatsächliche „Fantasy“-Elemente sehen würde. Die Veröffentlichung des ersten Concept Artworks mit dem Fantasy-Schloss und Drachen für das neue Next-Gen-Projekt von Yoshida und seinem Team, schien dies zu bestätigen.

Vor einigen Tagen erschien außerdem ein Leak zu Final Fantasy XVI, der behauptet, dass das Spiel noch im Sommer 2020 offiziell angekündigt wird. Der Direktor des Spiels soll niemand anders als Naoki Yoshida sein.

Allerdings ist es auch hier fraglich, ob Yoshida ein so riesiges Projekt wie das nächste Haupt-Final-Fantasy übernehmen wird. Aktuell werden die großen Singleplayer-Spiele der FF-Serie von der 1st Development Division unter Yoshinori Kitase entwickelt.

Ob an dem Leak etwas dran ist, werden wir wahrscheinlich diesen Sommer erfahren.