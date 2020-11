So spielt ihr bald wieder Fortnite auf iOS – Mit GeForce Now

Sobald Fortnite auf der Web-App verfügbar ist, werden wir hier auf MeinMMO einen Guide erstellen, in dem wird euch Schritt-für-Schritt erklären, wie ihr Fortnite mit GeForce Now auf eurem iOS-Gerät spielen könnt.

Zusammen mit dem Team von Epic Games arbeiten wir an einer Touch-Version von Fortnite, was zu einer Verzögerung für die Verfügbarkeit des Spiels führt. (…) Mitglieder werden schon bald Fortnite auf ihrem iOS-Gerät suchen können.

Dafür öffnet ihr einfach die Webseite: play.geforcenow.com via Safari auf eurem iOS-Gerät und folgt den Schritten, die euch auf der Seite angezeigt werden. Damit könnt ihr GeForce Now direkt vom Startbildschirm aus starten.

So soll das für Fortnite funktionieren: GeForce Now ist jetzt auf iOS-Geräten als Web-App verfügbar. Es soll als Cloud-Dienst zu anderen Plattformen dienen, indem ihr eure bereits gekauften Spiele auf eurem Wunsch-Gerät spielen könnt.

Was ist GeForce Now überhaupt? Bei GeForce Now handelt es sich um einen Cloud-Gaming-Dienst, ähnlich wie Google Stadia oder Shadow. Der Dienst setzt dabei eine schnelle Internetverbindung voraus, dafür spielt ihr ohne teure Hardware. Dabei müsst ihr eure eigene Spielebibliothek streamen, einen Shop wie bei Stadia gibt es nicht.

Bis ihr Fortnite wieder über den App Store auf iOS herunterladen könnt, dauert es wohl bis 2021. Doch es gibt jetzt bald eine Möglichkeit, wie ihr wieder auf eurem iOS-Gerät spielen könnt mit GeForce Now. Wir zeigen euch, was ihr dazu wissen müsst.

