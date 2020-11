Epic CEO vergleicht „Fortnite vs. Apple“ mit Bürgerrechts-Bewegung, wird hart kritisiert

Der CEO von Epic Games „Tim Sweeney“ sprach in einem Interview von dem Streit zwischen Epic und Apple wegen Fortnite. Dabei verglich er den Streit mit der Bürgerrechts-Bewegung, die für die Rechte der Schwarzen kämpfte. Das kam bei einigen gar nicht gut an.

Das ist der Streit zwischen Epic und Apple: Nachdem Epic Games den Kauf der Ingame-Währung „V-Bucks“ per Update direkt ermöglicht hatte, um die App-Store-Gebühren von Apple zu umgehen, warf Apple Fortnite aus dem App Store. Google zog nach.

Daraufhin verklagte Epic Games Apple und Google. Es folgte ein Streit, bei dem Apple drohte, alle Entwickler-Accounts von Epic-Enwicklern zu schließen und dies schließlich durchführte. Dadurch schnitten sie die Entwickler von den iOS- und Mac-Tools ab, was zu katastrophalen Folgen für Spiele mit der Unreal Engine führte. Ein Gericht entschied zwar, dass Apple die Zugänge wieder freigeben musste, doch Fortnite bleibt nach wie vor aus dem App Store ausgeschlossen.

Laut Epic führt dieser Ausschluss aus dem App-Store zu massiven Spielerzahl-Einbrüchen bei Fortnite. Deshalb baten sie das Gericht, den Bann aus dem Apple-Store aufzuheben. Diese Bitte wurde Epic nicht gewährt, denn auch die Richterin sagte hier ganz klar: „Epic wäre zu Apple einfach nicht ehrlich gewesen.“

Das sagte der CEO von Epic Games: In einem Interview mit The Wall Street Journal redete Tim Sweeney über den Streit, den Epic gerade mit Apple ausfechtet. Einer seiner Kommentare sorgte jedoch für Aufmerksamkeit.

Der Epic CEO sprach nämlich davon, wie sich Epic gegen Apple auflehnen würde, um ihre Rechte zu verteidigen. Das unterstreicht er mit einem Vergleich zu der Bürgerrechts-Bewegung in den USA.

Laut techcrunch.com soll diese starke Aussage schon bei den Anwesenden für Augenrollen gesorgt haben.

So sind die Reaktionen: Auf Twitter gibt es einige Kommentare, die sich kritisch mit dem Bürgerrechts-Vergleich beschäftigen. Mit „Civil Rights Movement“ meint man in den USA vor allem die Bürgerrechts-Bewegung, die sich in den 50ern und 60ern für die Rechte der Schwarzen einsetzte. Der Vergleich dieser Bewegung mit einem Streit zwischen zwei reichen Firmen stößt einigen sauer auf:

Die Seite Gamerant berichtet, dass die meisten Kommentare darauf hinwiesen, dass der Vergleich nicht korrekt war.

Sweeney hatte zudem vergessen zu erwähnen, dass Epic mit der Einführung eigener Mikrotransaktionen gegen einen Vertrag mit Apple verstoßen hatte.

So reagiert der Epic CEO: Sweeney unterstrich noch mal seine Aussage. Er wollte sagen: „Wenn die Regeln falsch sind, dann sei es richtig, sich nicht an diese Regeln zu halten.“

It’s a good article. Hey critics, please read what I said and tell me if it’s actually wrong: When the rules were wrongful, it was right to disobey them. That’s the comparison to the civil rights movement. pic.twitter.com/WMomQXwEjr