Fortnite: Richterin sagt, Epic wäre zu Apple einfach „nicht ehrlich“ gewesen

Geschlossene Plattformen/Systeme existieren schon seit Jahrzehnten. Nintendo hat so ein System. Sony hat eines. Microsoft hat es ebenfalls. Was Apple da macht, ist nicht wirklich anders. Es ist schwer, das Wirtschafts-System der Industrie einfach zu ignorieren, was aber genau das ist, was Sie von mir verlangen.

Im Wesentlichen geht es dabei um die Art, wie Epic ihr Spiel Fortnite veränderte, um den App Store zu umgehen. Apple warf Epic vor, die hätten per Hotfix eine neue Version von Fortnite, wie ein „trojanisches Pferd“, eingeschleust, um da die Sicherheitsmaßnahmen von Apple zu umgehen. In dieser neuen Version von Fortnite konnte man dann direkt V-Bucks bei Epic kaufen. Diese Version soll spät nachts aufgespielt worden sein.

Was ist da zwischen Epic und Apple los? Nachdem Epic Games den Kauf der Ingame-Währung „V-Bucks“ per Update direkt ermöglicht hatte , um die App-Store-Gebühren von Apple zu umgehen, warf Apple Fortnite aus dem Store . Google zog nach.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. sechs − = zwei

Insert

You are going to send email to