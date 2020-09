Der Streit zwischen Epic Games und Apple bezüglich des Online-Shooters Fortnite geht in die nächste Runde. Epic will Apple gerichtlich dazu zwingen, das Spiel wieder in den App Store aufzunehmen. Denn die Spielerzahlen brechen massiv ein.

Was ist da los? Nachdem Epic Games den Kauf der Ingame-Währung V-Bucks per Update direkt ermöglicht hatte, um die App-Store-Gebühren von Apple zu umgehen, warf Apple Fortnite aus dem Store. Google zog nach.

Daraufhin verklagte Epic Games Apple und auch Google. Es folgte ein Streit, bei dem Apple drohte, alle Entwickler-Accounts von Epic-Enwicklern zu schließen und dies schließlich durchführte. Dadurch schnitten sie die Entwickler von den iOS- und Mac-Tools ab, was zu katastrophalen Folgen für Spiele mit der Unreal Engine führte. Ein Gericht entschied zwar, dass Apple die Zugänge wieder freigeben musste, doch Fortnite ist nach wie vor aus dem App Store ausgeschlossen.

Grund hierfür ist, dass Richterin Yvonne Gonzalez Rogers nicht davon ausging, dass Epic Games ein größerer Schaden entstanden sei und, weil das Unternehmen ihrer Meinung nach die Richtlinien von Apple mit Absicht absichtlich missachtet hat.

Apple bot Epic Games allerdings sogar an, das Spiel wieder in den Store aufzunehmen (via macrumors), wenn die V-Bucks der iOS-Version wieder ausschließlich darüber verkauft werden. Doch Epic besteht darauf, die Ingame-Währung direkt anbieten zu können. Damit will das Unternehmen die 30% Abgabe an Apple für jeden Verkauf sparen. Laut Epic geht es hier um Gerechtigkeit und bessere Konditionen für Spiele-Entwickler.

Die V-Bucks waren Stein des Anstoßes für den Streit zwischen Epic Games und Apple.

Apple ist für Fortnite sehr wichtig

Was verlangt Epic Games jetzt? Epic Games möchte Apple gerichtlich dazu zwingen, Fortnite wieder in den App Store aufzunehmen. Denn laut dem Unternehmen hat der Bann schwerwiegende Auswirkungen.

In einem neuen Schreiben an das Gericht ist zu lesen:

Die Zahl der täglich aktiven User auf iOS ist seit der Entfernung von Fortnite aus dem App Store um über 60% zurückgegangen.

Laut Epic ist iOS mit 116 Millionen registrierten Nutzern die größte Plattform für Fortnite. Angeblich nutzen fast ein Drittel der 350 Millionen registrierten Fortnite-Nutzer den App Store von Apple.

Und diese 116 Millionen User sollen auch nur über iOS spielen und keine andere Plattform nutzen. Daher befürchtet das Unternehmen, diese Spieler komplett verloren zu haben.

Für Epic Games ist Fortnite mehr als nur ein Spiel. Es soll eine virtuelle Welt werden.

Epics Pläne wurden gestört: Epic Games erklärt weiter, dass die Zukunftspläne für Fortnite nun durch die Aktionen von Apple massiv durcheinander gebracht worden seien. Denn das Unternehmen hat noch großes mit dem Online-Shooter vor.

Die Entfernung von Fortnite aus iOS behindert auch eine wichtige epische Initiative: die Entwicklung von Fortnite zu einem vollwertigen ‚Metaversum‘, einem vielseitig nutzbaren, beständigen, interaktiven virtuellen Raum. Ein Schaden wie dieser an Epics Flaggschiff-App kann nicht in Zahlen berechnet werden. Der Erfolg der Entwicklung von Fortnite zu einem Metaversum hängt davon ab, dass eine große User-Basis vorhanden ist, welche die Interaktion im Metaversum für potenzielle neue Nutzer zu einem besseren Erlebnis macht.

Was hat das zu bedeuten? Fortnite soll laut Epic in Zukunft zu viel mehr als nur einem Spiel werden. Es ist geplant, eine Art virtuelle Welt zu erschaffen, in der die User miteinander interagieren. Das Spielen ist dabei nur ein Teil.

Es soll mehr Events wie Konzerte oder Kinofilme geben und Spieler bekommen einen virtuellen Raum, um sich zu treffen und miteinander zu kommunizieren. Das funktioniert aber nur mit möglichst vielen Usern. Fallen jetzt so viele Spieler durch den Bann von Apple weg, könnten diese großen Pläne gefährdet sein.

Wie das Gericht auf das Schreiben von Epic Games reagiert, ist noch nicht bekannt.

Ihr könnt euch noch weitere Details zu der ganzen Situation hier durchlesen: Das steckt hinter Fortnite 1984, dem Angriff auf Apple und #FreeFortnite.