Fortnite ist vor dem Start von Season 5 über 7 Stunden down

Das große Live-Event mit Galactus hat die Welt von Fortnite weggepustet. Vor dem Start von Season 5 ist Fortnite down, bevor es am Mittwoch, den 2. Dezember weitergeht.

So lief das Event: Nach langem Warten war es soweit: Galactus hatte genug davon, nur am Horizont rumzustehen und erhob sich. Vom Hunger getrieben attackierte er die Fortnite-Insel, schickte einen Helicarrier zur Hölle und attackierte den „Nullpunkt“.

Mit den Battle-Bussen ging es gegen Galactus

Doch mit Hilfe von Iron Man, Thor, Wolverine und einer Armada von Battle-Bussen konnten die Spieler dem Weltenverschlinger seine Grenzen aufzeigen. Der große Kerl verschluckte die mit Bomben gefüllten Busse und explodierte. Das war das Event in aller Kürze – hier findet ihr den genauen Ablauf.

Doch wie es aussieht, hat das Galactus-Event einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Denn Fortnite ist nun erstmal eine ganze Zeit lang nicht erreichbar.

Season 5 startet früh am Morgen

Wann geht es weiter? Nachdem Galactus in die Luft flog, wurde der Bildschirm dunkel – und wer sich noch an das schwarze Loch erinnert, dürfte sich daran ein wenig zurückerinnert gefühlt haben. Diesmal wird es aber nicht so lange dauern, bis es weitergeht.

Denn kurz danach erschien die Nachricht, dass Season 5 in über 7 Stunden starten wird. Der Countdown endet am 2. Dezember, um 06:00 Uhr morgens. Um diese Zeit dürfte es also in Fortnite weitergehen. Aktuell ist das Spiel nicht erreichbar und zeigt nur den Screen mit dem Countdown an.

Wie geht es weiter? Was in Season 5 von Kapitel 2 steckt, ist bislang zum größten Teil unbekannt. Das Event endete mit einer Art großem Knall von Galactus, der zuvor alle Spieler gefressen hatte – hieraus lässt sich bislang wenig ableiten.

Ganz zum Schluss erwachte noch der erschrockene Jonesy in seinem Büro, wo ein Alarm für Aufruhr sorgte. Ob diese Situation zu einer Fortführung der Story führt? Es ist nämlich nicht das erste Mal, dass wir Jonesy in einem Büro sehen – Diese Situation gab es schon beim Live-Event „Das Gerät“. Am Mittwoch, um 06:00 Uhr morgens werden wir wohl mehr wissen.

Erste Hinweise gab es allerdings schon in Sachen Battle Pass. Erste Skins wurden bereits geleakt. Alles zum neuen Battle Pass in Season 5 findet ihr hier.