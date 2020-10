Fortnite: Leak zeigt neue Währung – Kann man damit bald Waffen kaufen?

In Fortnite haben Dataminer eine mysteriöse Währung in den Daten gefunden. Wird das eine neue Methode, um sich Waffen und Items im Spiel zu „kaufen“? Wir zeigen euch, was gefunden wurde.

Was wurde gefunden? Der Dataminer HYPEX hat eine neue Art von Item oder Währung mit dem Namen „Wad“ nach dem letzten Update in den Daten von Fortnite gefunden. Laut dem Leaker sollen die in Stapeln kommen und ein Safe soll ebenfalls zu finden sein, so wäre es jedenfalls voraussichtlich geplant.

Fortnite-Leaks zeigen: 4 coole Dinge, die euch zu Halloween und Weihnachten erwarten könnten

Bisher scheint es 4 Stapel zu geben, die eine verschiedene Menge von dieser „Währung“ beinhalten:

Kleines Wad-Bündel: 25 Wads

Mittlers Wad-Bündel: 100 Wads

Großes Wad-Bündel: 250 Wads

Ein Safe: 500 Wads

Seinen Fund hatte der dann auf Twitter geteilt und dort nochmal erklärt, was bisher zu dieser Währung gefunden wurde:

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum Twitter Inhalt

Kommen bald Verkaufsautomaten zurück?

Was könnte dieser Fund bedeuten? Damals in Season 3 – Kapitel 1 wurden Verkaufsautomaten eingeführt. Diese standen überall auf der Map verteilt und man konnte dort verschiedene Waffen und Items gegen Materialien eintauschen. Je höher die Seltenheit der Items im Automat, desto mehr Materialien musste man „zahlen“.

Später wurden die Automaten kostenlos, doch der Haken war, dass man nur einen Gegenstand holen konnte. Danach verschwand der Verkaufsautomat komplett und niemand hatte mehr darauf Zugriff.

Sollte so eine Währung kommen, könnten die Verkaufsautomaten vielleicht in veränderter Form zurückkehren. Statt Materialien, müsste man dann mit den „Wads“ zahlen, um einen coolen Gegenstand aus dem Automaten zu holen.

Kehren die Verkaufsautomaten in veränderter Form zurück?

Wann könnte das neue Item kommen? Da es sich erstmal nur um einen Leak handelt weiß man noch nicht, was das Item genau werden soll, wie es funktionieren wird und wann es erscheinen soll.

Sollte aber diese Theorie wirklich eintreffen, wäre das eine größere Änderung, die das Gameplay beeinflussen könnte. Solche größeren Änderungen sind dann eher für einen Season-Start wahrscheinlich. Wir werden also sehen, ob uns das schon in der neuen Season 5 erwartet.

Was uns aber sicher in der Zukunft von Fortnite erwartet, hat der Creative Director Donald Mustard in einem Podcast selbst schon „heimlich“ verraten. Er hatte für die Video-Konferenz ganz viele Hinweise in seinem Zimmer versteckt, die auf zukünftige Inhalte und Kollaborationen weisen sollen.