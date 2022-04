CoD Warzone: So beginnt ihr jede Runde Rebirth Island mit einem fetten Vorteil für euer Team

CoD: Warzone ist der kostenlose Battle-Royale-Ableger der "Call of Duty"-Reihe. Wir stellen euch das Spiel in einem kurzen Video vor.

Call of Duty: Warzone ist das neue hauseigene Battle Royale von Call of Duty: Modern Warfare. Besitzer von CoD: Modern Warfare erhalten es als kostenlosen Updat...

Das brachte viele neue Geheimnisse ins Spiel und einige davon werden sich erst nach und nach aufklären. Ein spannender Nebenaspekt in einem sonst so gradlinigen Shooter wie Call of Duty.

Die Karte lässt sich leicht holen und ist auch nicht so weit weg vom Stronghold. Zum Match-Start eignet sich Vikhor’s Karte besser. Holt euch Perseus Karte vielleicht später in einer Runde, falls ihr Cash braucht.

Was sind das für Vorteile? Insgesamt könnt ihr 3 verschiedene Schlüsselkarten auf Rebirth Island einsetzen und erhaltet in einem Tresorraum dicke Boni für den Start:

Rebirth Island bringt vielen Spielern derzeit mehr Spaß als die große Map Caldera in Call of Duty: Warzone . Die kleine Insel steht für schnelle Action und spannende Gefechte. Wie ihr euch ganz leicht mächtige Boni zum Runden-Start sichert, zeigen wir euch auf MeinMMO.

