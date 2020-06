Irres Easter-Egg in CoD Warzone offenbart einen schießwütigen Teddy

Sogar die Easter-Eggs von Call of Duty: Warzone sind bis an die Zähne bewaffnen. So einen Rambo-Teddybär habt ihr bestimmt noch nicht gesehen.

Was wurde gefunden? Spieler fanden in CoD: Warzone Hinweise, einen verschlossenen Raum zu öffnen. Das zählt schon als Easter-Egg, doch in diesem Raum befindet sich eine weitere verschlossene Tür. Öffnet ihr diese mit einem vorgegebenen Zahlencode, offenbart sich dahinter ein fieser Teddybär.

Der trägt eine Panzerung und dazu noch 2 Miniguns. Aber bei diesem Anblick reicht es nicht. Der Rambo-Bär weiß auch genau, wie er mit den Wummen umzugehen hat und ballert kurz nach dem Öffnen der Türen los.

Seid also vorsichtig, wenn ihr diese aufschließt. Denn eine sichere Deckung sucht ihr in dem Raum wohl vergebens.

Im eingebetteten YouTube-Video von TheGamingRevolution seht ihr das Versteck und den Teddy.

Was findet man da? Im ersten Raum mit den Teddybären findet ihr vorne links am Tisch einen Plüschbären mit Zigarre im Mund. Das soll wohl eine Referenz zu Captain Price sein, der in Season 4 von Warzone jetzt wieder eine große Rolle spielt.

Auf dem Tisch findet ihr auch ein rotes Telefon, das den Zugangscode zur tödlichen Teddy-Tür anzeigt.

So findet ihr das Easter-Egg selbst

So geht ihr vor: Zunächst müsst ihr auf der Map fünf verschiedene Nummern suchen. Wenn ihr das in Ruhe machen wollt, könnt ihr in privaten Spielen auf die Suche gehen.

Die fünf verschiedenen Spots seht ihr im eingebetteten Video. Diese Zahlen variieren jedes Match, weshalb wir hier keine garantierten Ziffern nennen können.

Habt ihr diese fünf Zahlen gefunden, gebt ihr sie mit Hilfe eurer Wumme auf dem Tastenpad vor der verschlossenen Tür ein.

So öffnet ihr die Teddy-Tür: Am Ende des Tisches im aufgedeckten Raum findet ihr ein rotes Telefon. Darauf ist eine Zahlenreihenfolge geschrieben. Diese ist wohl in jedem Match gleich: 53125.

Geht nun wieder raus zum Tastenfeld und gebt dort mit Hilfe eurer Waffe diese 5 Zahlen ein.

Anschließend klingelt im Raum nun das angesprochene rote Telefon. Nehmt den Anruf an. Jetzt folgt ein Alarm mit roter Lampe über der verschlossenen Tür. Diese öffnet sich und aus einer Nebelwolke wird langsam der Juggernaut-Teddy sichtbar, der sich dahinter versteckt.

