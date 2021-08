Update in CoD Warzone bringt neues LAHS MG – So bekommt ihr es, das kann es

Call of Duty: Modern Warfare ist der neueste Ableger des beliebten Shooter-Franchise und erschien am 25. Oktober 2019 für die PS4, die Xbox One und den PC. Im G...

Call of Duty: Warzone ist das neue hauseigene Battle Royale von Call of Duty: Modern Warfare. Besitzer von CoD: Modern Warfare erhalten es als kostenlosen Updat...

Ihr bekommt also eine sehr stabile Waffe mit großem Magazin, das bei Brusttreffern auf eine Time to Kill (TTK) von 650 Millisekunden kommt – ein durchschnittlicher Wert. Für Brusttreffer gilt dieser Wert auch im zweiten Schadensbereich, der ohne Aufsätze ab 39 Meter startet.

Was kann die neue Waffe? Die ersten Spieler haben das LMG bereits auf dem Max-Level und bescheinigen dem LAHS MG solide Basis-Werte. Die Waffe reiht sich gut in die anderen, verfügbaren LMGs ein, ohne dabei zu schwach oder zu stark zu sein.

Nun habt ihr in Warzone Zugriff auf alle 3 Waffen und damit dürfte der letzte kleine Content-Schub aus Modern Warfare für Warzone durch sein. Wie ihr das LAHS MG bekommt und was es drauf hat, zeigen wir euch hier.

Was ist da los? Über ein kleines Update kam das LAHS MG ins Spiel, das in der englischen Fassung „RAAL LMG“ heißt. Die Waffe war bereits bekannt, weil sie als eine von drei Knarren im Überlebens-Modus von Modern Warfare zur Verfügung stand, aber bisher nicht in öffentlichen Matches oder der Warzone eingesetzt werden konnte. Die beiden anderen Waffen waren:

Ein kleines Update brachte überraschend eine neue Waffe zu Call of Duty: Warzone . Mit dem LAHS LMG habt ihr ein neues Leichtes Maschinengewehr im Spiel und MeinMMO zeigt euch, wie ihr die Waffe aus Modern Warfare bekommt und was sie drauf hat.

