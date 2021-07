Vergesst Aim-Bots und Wallhacks – Cheater in Call of Duty: Warzone haben die nächste Stufe erreicht und rennen mit dem „God Mode“ durch das Battle Royale. Videos zeigen verzweifelte Spieler, die irgendwie versuchen, gegen unverwundbare Cheater zu bestehen.

Was ist da los? Dass Call of Duty: Warzone ein Problem mit Cheater hat, dürfte sich bei einem Großteil der Spielerschaft bereits rumgesprochen haben. Schummler lassen sich von Cheat-Programmen beim Zielen helfen und/oder sehen Feinde durch Wände hindurch. Manch einer nutzt sogar Ausrüstung, die es eigentlich gar nicht gibt.

Doch all diese Cheater konnten bisher wenigstens sterben – Taktik und Deckung gehören nämlich sonst nicht zu den Stärken von unfairen Spielern. Doch aktuell scheint selbst dieser kleine Strohhalm unerreichbar, denn durch einen Hack oder Glitch erreichen Cheater nun die höchste Form der Schummelei in einem Shooter – den God-Mode. Damit sind Cheater unempfindlich gegen feindlichen Schaden.

Kann sich der God-Mode in Warzone etablieren?

Wie sieht das aus? Schon vor ein paar Monaten gab es Berichte über einen God-Mode in Warzone. Damals zeigte ein reddit-Video des Users „SCAR020“ das ganze Ausmaß der Verzweiflung. Das Team des Thread-Erstellers ist in einem 4er-„Battle Royale“ noch komplett und kämpft gegen 9 andere Spieler in 6 Teams. Eigentlich optimale Bedingungen, um einen Sieg einzufahren. Doch ein Feind regierte leider nicht wie gewohnt auf die gezielten Sniper-Schüsse:

„Er stirbt nicht… Ja, er stirbt nicht!“ – mit diesen Worten beginnt der Anfang vom Ende einer starken Runde. Das Team versucht alles, um den fiesen Cheater von der Karte zu räumen. Doch nichts will gelingen. Sogar Vollstrecker-Exekutionen machen dem God-Mode-Cheater nichts aus – die Spielfigur kassiert den Headshot, liegt am Boden und steht dann direkt wieder.

Ein Mitglied des Teams schafft es, bis zum Schluss am Leben zu bleiben. Der Cheater und der letzte Überlebende liefern sich ein Katz- und Maus-Spiel um eine Bodenbefestigung eines großen Straßenschildes. Doch am Ende kam es, wie es kommen musste: Der Cheater holt sich auch den letzten Gegner und damit einen unverdienten Sieg.

Was ist jetzt neu? Nach dem Update zur Mid-Season 4 taucht der God-Mode nun wieder auf – sogar im Beutegeld-Modus. Es gibt derzeit also irgendeine Methode, um sich komplett unverwundbar zu machen. Eine neue, ärgerliche Entwicklung in einem Spiel, das in den letzten Wochen stark unter Cheatern litt.

Ob der God-Mode nun von einem Glitch im Spiel oder einem Cheat-Programm ausgelöst wurde, lässt sich aktuell nicht sicher sagen. Bei früheren Auftritten des Cheats hing es immer mit einer kaputten Mechanik im Spiel zusammen, da war der Gode-Mode ein Glitch.

Was sagen die Spieler dazu? Während die Stimmung im alten Thread von „SCAR020“ noch Richtung Galgenhumor geht, ist der Ton im neuen Thread zum Beutegeld-God-Mode rauer. Viele Kommentatoren sind enttäuscht, ja beinahe wütend über den Zustand des Spiels:

garymc88: „In Beutegeld hacken – das ist ein neuer Tiefpunkt“

Suitable-Dingo-3666: „Endlich – ein garantierter Weg um das Spiel an Cheater zu verlieren. Aber … was passiert, wenn mehrere Gode-Mode-Benutzer in einem Spiel sind. Es würde nie enden.“

LeadOnion: „Jo, ich war ziemlich tief drin in dem Spiel für eine lange Zeit. Aber das fehlende Interesse, das Spiel zu reparieren, ist verrückt. Ich spiele [Warzone] gar nicht mehr.“

Wie geht es jetzt weiter? Der God-Mode ist reproduzierbar. Ein User im reddit-Thread prüfte die Statistiken des Beutegeld-Cheaters und meinte, dass es mehrere auffällige Matches in dem Profil gab – alle Beutegeld und alle ohne Tode, aber mit vielen Kills (via reddit). Das Profil ist aktuell jedoch nicht mehr erreichbar (via codtracker.gg).

Die letzten Besuche des God-Modes in Warzone waren nur kurz und es bleibt zu hoffen, dass es auch dieses Mal so ist. Doch aktuell ist die Unverwundbarkeit der neue Super-Cheat in Warzone und lässt Spieler verzweifeln.

Warzone ist ein spaßiges Battle Royale mit einer hohen Geschwindigkeit und neuen Ansätzen, die das Genre weiterentwickelt haben. Doch immer wieder kommt es zu Cheater-Schwemmen, unfairen Glitches oder Fehler und viele Spieler haben genug von der Frustration, die bei einer Begegnung mit einem Schummler aufkommt.

Hoffentlich verschwindet der God-Mode auch dieses Mal wieder schnell aus dem Spiel und richtet nicht noch mehr Schaden an. Das Vertrauen ist auf einem Tiefpunkt und selbst Profis stellen schon 5 Kameras auf, um nicht als Cheater zu gelten. Es kann nur besser werden – bis zum nächsten God-Mode.