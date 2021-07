In Call of Duty: Warzone erzählt ein kleiner Junge davon, wie er gemobbt wird. Als er dann auf einen netten Mitspieler trifft, erwärmt das die Herzen zahlreicher Spieler. Doch manche sehen bei der Thematik auch ein großes Problem und sind sauer auf die Eltern des minderjährigen Soldaten.

Im knallharten Battle Royale “Call of Duty: Warzone” gilt es sich gegen über 100 Feinde durchzusetzen. Ein kleiner Junge berichtete einem gestanden Soldaten nun, dass er sich zudem auch mit fiesen Mobben im eigenen Team rumschlagen muss.

Der 11-Jährige und sein neuer Freund sind die Shooting-Stars in der CoD-Community. Bei all der Liebe erntet die Situation aber auch berechtigte Kritik.

Auf reddit geht der Post über den Mini-Soldaten mit der piepsigen Stimme viral. Der große Beschützer heißt Quzga und hat die Situation auf Video festgehalten und fragt in seinem Post: “Wie schwer kann es sein, nicht gemein zu Kindern zu sein?”

“Du bist der Erste, der nicht gemein zu mir ist”

Nach nicht mal einem Tag (Stand 20. Juli 15 Uhr) hat der Beitrag über 13.700 Upvotes und in 1.400 Kommentaren diskutieren die Spieler die Situation. Schaut euch hier einen Ausschnitt an:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Was ist passiert? Im Clip sehen oder besser hören wir, wie der Junge sich darüber auslässt, dass seine Mitspieler ihm ordentlich im Shooter verarscht haben.

Das “Team” habe dem Knirps graue Waffen aufgezwungen und ihm seine tatsächlich guten Knarren dafür abgenommen. Wäre er auf den Deal nicht eingegangen, hätte es mehrere Reports gegeben, wovor der Junge offenbar einen Heidenrespekt hat. Obendrauf nahmen die Schlingel natürlich auch all sein Geld und kauften ihn damit nicht mal zurück ins Spiel.

Auf reddit gibt’s zur Situation noch mehr Infos:

Hier erfahren wir dann, dass der Junge sehr froh darüber ist, dass ihn mal jemand beim Spielen von Warzone unterstützt.

Quzga sei überhaupt der erste Mitspieler, der nicht gemein zu dem 11-Jährigen war.

Als Belohnung fürs Zuhören und Nicht-Gemein-Sein gabs dann obendrauf eine Showeinlage, bei der der Junge wie ein Russe klingt. Na ja, der gute Wille zählt.

9-Jähriger wird für 4 Jahre aus Fortnite gebannt, weint – 100.000 wollen ihn befreien

Viel Liebe aber auch harte Kritik von der Community

Das gefällt den Soldaten: Vor allem Quzga erntet sehr viel Lob fürs an die Handnehmen des Jungen. Die Leute loben ihn dafür, dass er mal den toxischen Kreislauf durchbricht, für den der öffentliche Chat bekannt ist.

Nach eigener Aussage hat die ganze Situation den Ersteller des reddit-Posts an seine Jugend erinnert: Er habe damals im Alter von 11 Jahren seine ersten Shooter-Schritte in Halo 3 unternommen.

Quzga berichtet dann auch, dass die beiden anderen zufälligen Teammitglieder den Jungen direkt anpflaumten und ihm sagten, er solle die Klappe halten. Nur er habe sich die Leiden des Jungen Soldaten angehört und mit ihm wie ein Team zusammen gezockt.

Das honoriert User djsmarshall mit:

Als Vater eines 8-jährigen Jungen danke ich dir. Ich hoffe, es gibt mehr Leute wie Sie, die Spiele spielen, wenn mein Sohn anfängt, erwachsene Games zu spielen. Er spielt im Moment Fortnite, aber es ist nur erlaubt zu chatten, wenn ich mit ihm im Raum bin oder er mit echten Freunden aus dem echten Leben zusammen ist. via reddit

Andere User schreiben, dass sie sich kategorisch über kleine Kinder als Mitspieler aufregen würden. Doch mit dem Alter des Jungen haben so manche ein ernstes Problem.

Ist Warzone zu brutal für Kinder?

Das sorgt für Ärger: Die Tatsache, dass der 11-jährige überhaupt Warzone spielt/ spielen darf, erzürnt so manche User. Auch wenn die Story noch so herzerwärmend sei, wäre das nicht okay. Vor allem den Eltern des anonymen Jungen werden Vorwürfe gemacht:

“Das ist ja eine nette Sache, aber Kinder in diesem Alter sollten nicht in diesem Spiel [Warzone] sein. Gebt den Eltern die Schuld.” Sagt beispielsweise jackwmc4 (via reddit) und bekommt viel Zuspruch.

Wie alt sollte man für Warzone sein? Sowohl die deutsche USK (Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle) als auch die europäische PEGI geben Warzone klar eine Empfehlung ab 18 Jahren. In den Vereinigten Staaten hat das Game das Rating “Mature 17+”, ist also auch für Erwachsene empfohlen.

Aufgrund der hohen Beliebtheit des Free-2-Play-Spiels gibt es aber auch zahlreiche Ratgeber für Eltern von minderjährigen Warzone-Spieler (via Sowohl die deutsche USK (Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle) als auch die europäische PEGI geben Warzone klar eine Empfehlung ab 18 Jahren. In den Vereinigten Staaten hat das Game das Rating “Mature 17+”, ist also auch für Erwachsene empfohlen.Aufgrund der hohen Beliebtheit des Free-2-Play-Spiels gibt es aber auch zahlreiche Ratgeber für Eltern von minderjährigen Warzone-Spieler (via safeinternet.org ). Hier wird vor der Thematik, dem Ingame-Shop und der Sprache gewarnt und Tipps zum Umgang gegeben, wenn der Sprössling unbedingt den angesagten Shooter zocken will.

Was haltet ihr davon, steht ihr dem kleinen Jungen bei und freut euch, dass er endlich mal auf einen netten Mitspieler gestoßen ist? Oder findet ihr es richtig verwerflich, dass so ein Knirps Warzone überhaupt zockt und seht Eltern stärker in der Pflicht auf ihre Kinder aufzupassen? Sagt es uns doch in den Kommentaren.

Eine ähnliche Story rund um einen Minderjährigen, der von einem Erwachsenen in einem Shooter an der Hand genommen wurde, sorgte für reichlich Diskussion auf MeinMMO: 2 Twitch-Streamer ziehen 9-Jährigen auf höchsten PvP-Rang in Destiny 2.