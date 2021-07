Ein CoD-Profi bricht versehentlich den Weltrekord in Warzone, legt ein Drittel der Lobby um

Call of Duty: Warzone ist das neue hauseigene Battle Royale von Call of Duty: Modern Warfare. Besitzer von CoD: Modern Warfare erhalten es als kostenlosen Updat...

52 Kills und ein neuer Weltrekord waren am Ende auf seinem Konto und er hatte so viel Spaß bei der Aktion, dass er sogar den Start des Turniers beinahe verpasste.

Doch irgendwie hatte das Matchmaking in der Warzone einen Schluckauf und warf den Top-Spieler in eine absolute Noob-Lobby, in dem das durchschnittliche Kill-Death-Verhältnis 0,76 betrug.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was hat er gemacht? Sein neuester Rekord war nicht einmal geplant. Denn Aydan wollte im Vorfeld eines Turniers eigentlich nur ein wenig rumexperimentieren und dachte sich, dass die neue AMP-63 kaum genutzt wird. Daher wollte er sie mal in einem Spiel ausprobieren.

So hat er bereits mehrere Weltrekorde geknackt, wie in einem Fall, als er solo gegen 4er-Teams 60 Kills erzielte .

Insert

You are going to send email to