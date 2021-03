CoD Warzone: Spieler verschenkt sein ganzes Geld an Feinde, um sie auszutricksen

Call of Duty: Warzone ist das neue hauseigene Battle Royale von Call of Duty: Modern Warfare. Besitzer von CoD: Modern Warfare erhalten es als kostenlosen Updat...

Was haltet ihr von der Leistung? Findet ihr die Taktik einfallsreich oder eher lahm? Habt ihr ähnliche Tricks schon versucht? Schreibt in die Kommentare.

Der Weltrekord in Trios liegt bei 129 Kills und wurde von dizi, xDaltt, und DonLucky aufgestellt. (via dexerto.com )

Der Plan ging auf. Der gegnerische Spieler nimmt die Spende dankend an, belebt seinen Kollegen und wird schließlich von Aydan umgehauen. Somit schafft er es mit seinem Team Rated und SuperEvan auf die 90 Kills in einer Partie:

Nun hat er es mit seinem Team geschafft, gegen Trios die 90 Kills zu knacken. Und das, obwohl es am Ende rechnerisch eigentlich gar nicht für die 90 Kills reichte. Was war da los?

Wer ist das? Aydan gilt als großes Talent in CoD Warzone und hat bereits mehrere Weltrekorde geknackt, wie in einem Fall, als er solo gegen 4er-Teams 60 Kills erzielte .

Der Streamer Aydan hat in Call Of Duty: Warzone bereits einiges erreicht. Nun hat er im Trio die 90 Kills geschafft. Dafür musste er einen schlauen Trick anwenden.

