Welcher Lauf in COD Warzone ist der beste für Sturmgewehre aus Cold War? Experte erklärt’s euch

Call of Duty: Warzone ist das neue hauseigene Battle Royale von Call of Duty: Modern Warfare. Besitzer von CoD: Modern Warfare erhalten es als kostenlosen Updat...

Was bringt das Upgrade? Mit diesem Lauf wird der Rückstoß besser kontrollierbar und ihr könnt eine recht gerade Linie schießen. Die Waffe klettert recht solide nach oben und verreißt nur ein bisschen nach rechts in der Mitte der Schussfrequenz, haltet da also dagegen.

Welcher Lauf taugt für was? In den folgenden Absätzen stellen wir euch die besten Lauf-Upgrades für die Cold-War-ARs vor. JGOD hat jeweils die Lauf-Option 4 und 6 miteinander verglichen.

Was machen Barrel-Upgrades? Der Lauf eures Sturmgewehrs hat einen großen Einfluss auf die Feuerkraft. Unter anderem werden die Geschossgeschwindigkeit und die Distanz, in der Schaden angerichtet wird, verbessert. Daher ist es sehr wichtig, dass ihr den richtigen Lauf für die richtige Waffe wählt.

Wer ist JGOD? Der Content-Creator JGOD ist in der CoD-Community dafür bekannt, sich auf Daten im Spiel zu stürzen und diese zu analysieren. Daher sind seine Guides und Analysen im Spiel heiß begehrt. Nun hat er sich die Sturmgewehre in Warzone vorgenommen und die Lauf-Upgrades für die Assault-Rifles aus Cold War analysiert.

