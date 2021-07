Schaut euch unbedingt das C58 in CoD Warzone an – Schlägt alle Sturmgewehre auf hohe Distanz

Mit dem C58 kam in Season 4 in neues Sturmgewehr zu Call of Duty: Warzone und wie viele Vertreter der beliebten Waffen-Klasse gilt das C58 als sehr stark. Das Sturmgewehr ist eine Art „Cold War“-Version der CR-56 AMAX und MeinMMO zeigt euch, warum ihr das Gewehr auf jeden Fall probieren solltet.

Was ist das für eine Waffe? Das C58 erinnert stark an die österreichische Waffe Sturmgewehr 58 (StG 58) und wäre damit der Vorgänger des StG 77 (AUG) beim Bundesheer. Die technologische Basis stammt von der FN FAL, die sich als Einzelschuss-Sturmgewehr ebenfalls im Spiel befindet (via Wikipedia).

In Warzone kommt das Sturmgewehr sogar mit dem charakteristischen Holzschaft und gehört zu den Reichweiten-Sturmgewehren mit einer eher geringeren Feuerrate. Handling und Werte erinnern dabei an die CR-56 AMAX – das starke Sturmgewehr war besonders in Season 3 beliebt, verlor aber nach einem Nerf an Attraktivität.

Nun drängt sich das C58 als starke Alternative in Warzone auf und bringt dabei den stärksten Schaden aller Meta-Sturmgewehre mit, die auf Reichweite spezialisiert sind. MeinMMO zeigt euch den Wertevergleich, geprüfte Setups und warum die Waffe ganz oben mitspielt.

Das C58 ist quasi die AMAX aus Cold War

Was macht das C58 stark in Warzone? Die Geschichte ist schnell erzählt: Das C58 ist stabil und verursacht starken Schaden. In Warzone liegen oft große Distanzen zwischen euch und eurem Gegner – eine automatische Lieblings-Waffe mit kontrollierbarem Rückstoß auf Entfernung sollte jeder Warzone-Spieler haben.

Und das C58 könnte so eine Lieblingswaffe sein. Zwar wackelt das Fadenkreuz etwas mehr als bei den sehr stabilen Konkurrenten Krig 6 oder der beliebten FARA 83, doch mit etwas Eingewöhnung könnt ihr einfache Treffer landen. Dabei hilft auch die starke Kugelgeschwindigkeit. Mit einem Maximal-Wert von 1.155 Meter/Sekunde liegt sie ein gutes Stück über der ähnlichen AMAX und eher auf dem Niveau der FARA oder XM4.

Beim Schaden schlägt das C58 alle hier genannten Alternativen. Von den Sturmgewehren wird das C58 nur von der AK-47 aus Cold War und der FFAR 1 geschlagen – beide Waffen sind auf Entfernung aber komplizierte Begleiter. Schaden, Stabilität, Kugelgeschwindigkeit – genau das wollt ihr von einer Reichweiten-Waffe in Warzone und das C58 gibt gern.

Was kann das C58 nicht so gut? Der größte Nachteil des C58 ist die Feuerrate. Die ist mit 553 Kugeln/Minute sehr niedrig und jede verfehlte Kugel erhöht die Time-to-Kill bereits um mehr als 0,1 Sekunden. Das bringt dem C58 zusätzliche Nachteile im Nahkampf, wo schneller mal eine Kugel vorbeifliegt. Das C58 ist dadurch in ihrem Einsatzbereich etwas eingeschränkt.

Außerdem müsst ihr das Sturmgewehr erst über eine Challenge freischalten. In Season 4 braucht ihr den Battle Pass auf Stufe 31, um die Basis-Variante zu bekommen.

Welches Einsatzgebiet bietet sich an? Durch ihre Werte ist das C58 etwas eindimensional und spezialisiert. Wir empfehlen daher den Einsatz als Reichweite-Allrounder, den ihr nur ausnahmsweise mal im Nahkampf verwenden solltet.

Vor- und Nachteile des C58

Pro Starker Schaden

Kontrollierbarer Rückstoß

Gute Kugelgeschwindigkeit Contra Niedrige Feuerrate

Muss über eine Herausforderung freigespielt werden

CoD Warzone: C58 Setup für einfache Treffer auf großer Entfernung

Wie sieht ein starkes Setup des C58 aus? Das Sturmgewehr macht bereits mit einem Standard-Reichweiten-Setup eine gute Figur, doch aufgrund des sehr vertikalen Rückstoßes, könnt ihr euch den „Feldagenten-Griff“ sparen. Stärkt mit dem freien Platz euer ADS-Tempo oder erhöht die wichtige Mobilität über einen Schaft – das C58 macht das mit.

Warzone C58 Setup

Mündung: Agency-Mündungsfeuerdämpfer

Lauf: 18,5″ Sonderkommando

Visier: Axial Arms 3x

Munition: 45-Schuss-Trommel

Griff: Luft-Elastik-Umwicklung

Lauf und Mündung erhöhen die Kugelgeschwindigkeit auf das Maximum und geben euch dazu Reichweite, Schalldämpfung und Rückstoß-Kontrolle. Allerdings verliert ihr etwas an ADS-Tempo, was ihr mit dem Griff wieder reinholt.

Für sichere Treffer nutzt das große 3-fach Visier Axial Arms. Mit diesem Visier ist der visuelle Rückstoß sehr gering und Treffer lassen sich gut setzen. Das 45-Schuss-Magazin verringert den ADS-Abzug im Gegensatz zum größten Magazin, das 55 Schuss fasst. Da euer Schaden pro Kugel jedoch außerordentlich hoch ist, braucht ihr das ganz große Magazin nicht unbedingt.

Was kann ich noch versuchen? Ist euch das C58 in der Form doch etwas zu wacklig, tauscht den Griff gegen den Unterlauf „Feldagenten-Griff“. Damit bekommt ihr noch mehr Kontrolle.

Wollt ihr eher in Richtung Mobilität, könnt ihr noch den Sonderkommando-Lauf gegen die Ranger-Variante austauschen. Ihr verliert dadurch Kontrolle und Reichweite, seit aber schneller im Visier. Sind euch Bewegungen beim Zielen oder Seitwärts-Bewegungen wichtiger, dann setzt auf einen Schaft statt des Griffes (SAS-Kampf-Schaft oder Plündere-Schaft).

Derzeit finden sich auch viele Empfehlungen für das Visier „Royal & Kross 4x“. Der größere Zoom verringert zwar weiter die Einsatzmöglichkeiten im Nahkampf, jedoch hilft das Visier beim Rückstoß. Wollt ihr euch etwas Rückstoß-Gameplay der Visiere Axial Arms 3x und Royal & Kross 4x ansehen, binden wir euch hier ein Video des YouTubers „JustLawlyTTV“ ein:

Die Warzone ist um ein starkes Sturmgewehr reicher und bringt mit dem C58 einen starken AMAX-Ersatz. Hattet ihr in Season 3 eine schöne Zeit mit dem starken Sturmgewehr aus CoD MW, dann wird auch jetzt auch das C58 glücklich machen.

Wenn ihr weitere Meta-Alternativen der Warzone sichten wollt, besucht unsere Liste mit den besten Waffen der Warzone. Wir halten die Liste regelmäßig auf dem neusten Stand und informieren euch über aktuelle Änderungen der Waffen-Meta.