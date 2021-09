CoD Vanguard ist noch gar nicht erschienen und schon gibt es Cheater

Call of Duty: Vanguard ist noch nicht erschienen, sondern befindet sich aktuell noch in der Testphase. Viele Fans tauchen aber schon in die verschiedenen Multiplayer-Modi ein. Allerdings wird der Spaß getrübt, denn Einige treffen schon auf die ersten Cheater.

Das passiert gerade in CoD: Im Moment läuft die offene Beta von Call of Duty: Vanguard für alle Plattformen samt Crossplay. In verschiedenen Modi und auf momentan 4 der 16 später verfügbaren Maps könnt ihr gerade den neuen Shooter testen.

Dabei kommt es zwar ab und an zu Problemen mit der Verbindung oder dem Spiel, das Meiste läuft jedoch rund, wenn man in die Community schaut. Der Release ist für den 5. November 2021 geplant.

Eine Sache nervt allerdings einige der Fans jetzt schon: Cheater. Die sind ein leidiges Thema für die gesamte CoD-Reihe und auch Vanguard ist davon nicht verschont – selbst vor dem Release nicht.

Was sind das für Cheats? Die Community hat bereits mehrere Szenen auf sozialen Kanälen gepostet, in denen relativ eindeutig Cheat-Nutzer zu erkennen sind. In einem Fall handelt es sich offenbar „nur“ um einen „einfachen“ Aimbot (via reddit.com).

Ein anderer Clip zeigt, dass der viel lästigere „silent Aimbot“ ebenfalls schon im Spiel zu finden ist. Dabei müssen die Cheater nicht einmal mehr zielen, sondern ballern einfach fröhlich wahllos durch die Gegend und farmen damit Kills, wie dieser kurze Clip aus dem reddit zeigt:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Ärger über Cheater schon vor Release

Wie kann es jetzt schon Cheater geben? Fans rätseln, wie es sein kann, dass Vanguard sich gerade erst in der zweiten richtigen Testphase befindet und jetzt schon Cheater beherbergt – zumal es sich erst seit dem 16. September auf dem PC spielen lässt, der traditionellen „Cheat-Plattform“.

Der reddit-Nutzer marponsa vermutet, dass es daran liegt, wie Vanguard erschaffen wurde: „Ich würde vermuten, [das liegt daran,] dass Vanguard auf der Engine von Modern Warfare und Warzone aufgebaut ist. Cheats funktionieren also ohne Probleme auch in diesem Spiel.“

Mittlerweile gibt es allerdings auch schon recht viele Cheat-Angebote für PlayStation und Xbox. Dort ist es etwa möglich, per zwischengeschalteter Hardware zu schummeln oder mit richtigen Cheats, die sich auf Konsolen immer stärker verbreiten.

Das sagt die Community dazu: Erwartungsgemäß sind die Fans nicht gerade glücklich über die Cheater. Die Meisten reagieren mit zynischen Kommentaren oder Ärger. Einige zetern, dass sie doch erwartet hätten, dass sich die Entwickler um das Problem kümmern würden.

Der Kampf gegen die Cheater dauert jedoch schon viele Jahre und selbst mit Hardware-Bans scheint dem noch nicht vollständig beizukommen zu sein. Wie sich die Sache bis zum Release noch entwickelt, muss sich noch zeigen.

Generell sorgt Vanguard eher für gemischte Reaktionen in der Community:

Beta spaltet die Community – Zwischen „Bestes CoD“ und „Eine Frechheit!“