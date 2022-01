Microsoft plant Activision Blizzard zu kaufen – Ist das gut oder schlecht?

Am 18. Januar kündigte Microsoft an, dass sie den Publisher-Riesen Activision Blizzard kaufen wollen. Es handelt sich um den größten Kauf in der Geschichte des Gamings. Was haltet ihr davon und was sind eure Hoffnungen und Befürchtungen?

Um diesen Deal geht’s: In einer Ankündigung, die die Gaming-Industrie erschütterte, teilte Microsoft mit, dass die den Publisher Activision Blizzard kaufen wollen. Dafür sollten satte 68,7 Milliarden hingeblättert werden, was mit Abstand der größte Kauf in der Geschichte des Gamings ist.

Er liegt weit vor dem vorherigen Rekordhalter Take Two, die den Entwickler Zynga für 14 Milliarden gekauft hatten und auch vor dem letzten großen Ankauf von Microsoft. Die Firma kaufte im September 2020 Bethesda / Zenimax für 7,5 Milliarden Dollar.

Der Kauf soll laut Activision Blizzard voraussichtlich bis zum Ende des Finanzjahres 2023 abgeschlossen werden. Bis es so weit ist, wird der Publisher weiterhin autonom agieren.

Während viele Gaming-Fans anfangs schlicht sprachlos angesichts der Größe des Deals waren, wurden seit der Ankündigung sowohl besorgte als auch hoffnungsvolle Stimmen laut:

Die Hoffnungen bestehen zum Beispiel darin, dass Microsoft bei Activision Blizzard “richtig aufräumen wird”. In den vergangenen Monaten standen der Publisher und sein CEO Bobby Kotick unter Dauerfeuer der Seximsus-Skandale und Cheating-Probleme bei CoD Warzone. Ein Teil der Community hofft, dass sich das ab der Übernahme durch Microsoft ändern wird.

Die Befürchtungen beziehen sich vor allem auf die Größe von Microsoft. Der Kauf von gleich zwei großen Publishern in relativ kurzer Zeit weckt die Sorgen, dass der Markt dadurch zu homogen werden könnte. Immerhin ist Activision der größte Third-Party-Publisher im Gaming. Weitere Befürchtungen beziehen sich darauf, dass es im Gaming nun noch mehr Exklusivität geben wird oder dass sich bei Acitvision keine Änderungen in der Arbeitskultur zeigen werden.

Wir wollen daher wissen, wie die MeinMMO-Leser die Situation sehen. Erzählt es uns.

So könnt ihr abstimmen: Dieses Mal haben wir für euch eine Doppel-Umfrage, die ihr weiter unten in den Tools sehen könnt. Bei jeder davon könnt ihr bis zu 4 Antworten ankreuzen, die auf eure Hoffnungen oder Befürchtungen zutreffen. Die Wahl kann aber weiterhin nicht rückgängig gemacht werden.

Also schießt los: Was erwartet ihr von dem geplanten Deal? Findet ihr den Kauf gut oder schlecht? Sind eure Erwartungen eher positiv oder eher negativ? Oder wollt ihr erst abwarten und Tee trinken? Immerhin dauert die endgültige Abwicklung noch ein Stück.

Schreibt es uns in die Kommentare und viel Spaß beim Abstimmen.

