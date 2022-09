Call of Duty bannt 500.000 Accounts für toxisches Verhalten – Bringt vor der Beta von MW2 neue Verhaltens-Regeln

Neuer Mix aus MOBA und Hack and Slash soll auf PS5 kommen – „Wer hätte gedacht, dass Kriege so bunt sein können“

Call of Duty stellt sich klar gegen solches Verhalten, zeigt in einem aktuellen Blogpost seine Fortschritte im Kampf gegen die toxische Minderheit und stellt neue Regeln vor, die alle Spieler bestätigen müssen – kurz vor dem Start der Beta von CoD MW2 .

Call of Duty war schon immer ein Phänomen im Gaming. In den letzten Jahren hat das erfolgreichste Shooter-Franchise jedoch noch mal ein paar Schippen draufgelegt und viele Millionen Spieler hinzugewonnen. Damit einher geht jedoch auch eine große Verantwortung.

In der Community von Call of Duty gibt es ein paar dunkle Ecken. Aggressive Spieler ohne Respekt oder Zurückhaltung randalieren durch die Chats und beleidigen Freund wie Feind. Doch CoD greift mehr und mehr durch, bannt massig Accounts, fordert Namens-Änderungen und zeigt 3 neue Verhaltensregeln.

