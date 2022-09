CoD MW2: Beta startet am Freitag für Vorbesteller, doch welche Version lohnt sich für mich?

Call of Duty: Modern Warfare 2 bekommt bald seine Beta spendiert, doch welche Version lohnt sich für euch und mit welcher seid ihr am Freitag dabei? Wir zeigen euch alles Wichtige in einer Übersicht und gebe euch eine kurze Beratung dazu.

Wann startet die Beta für CoD MW2? Der Startschuss der Beta für Modern Warfare 2 fällt am 16. September. An diesem Termin können jedoch vorerst nur Vorbesteller auf der PlayStation loslegen. Danach müssen noch ein paar Tage vergehen, bevor die offene Beta für die Sony-Konsoleros am 18. September beginnt.

Alle wichtigen Daten zur Beta und welche Version wann ran darf, erfahrt ihr in diesem Beitrag:

CoD Modern Warfare 2: Beta startet am Freitag auf PS4 & PS5 – Release, Codes, Preload

Damit ihr den Überblick nicht verliert, gehen wir im folgenden Teil näher auf die Editionen ein und zeigen euch alles, was ihr wissen solltet.

Alle Versionen von CoD Modern Warfare 2 in der Übersicht

Welche Editionen gibt es? Es existieren drei Editionen, die ihr vorbestellen könnt. Diese unterscheiden sich jedoch untereinader. Folgende stehen zur Verfügung:

Standard Edition – Nur für den PC

Cross-Gen Bundle – Für PlayStation und Xbox

Vault Edition – Für PlayStation, Xbox und PC

Nun gehen wir ins Detail und zeigen euch, was euch in den jeweiligen Editionen erwartet.

Standard Edition

Ghost ist auch in der Kampagne wieder am Start

Kosten – 69,99 €

– 69,99 € Plattformen – Nur PC

– Nur PC Boni Vorabzugang der Beta und Kampagne



Für wen lohnt sich die Edition? Die Edition lohnt sich vor allem für Spieler, die eher Bock auf die Kampagne haben. Die Vorbestellung dieser Edition bietet euch also nicht nur einen Vorabzugang der Multiplayer-Beta, sondern auch einen für die Story. Diese könnt ihr dann am 20. Oktober vor allen anderen Nicht-Vorbestellern zocken.

Cross-Gen Bundle

Ernste Posen für den baldigen Release

Kosten – 79,99 €

– 79,99 € Plattformen – Nur PlayStation und Xbox Ihr könnt dabei auf allen Generationen zocken

– Nur PlayStation und Xbox Boni Vorabzugang der Beta und Kampagne Letztes Urteil-Bundle Khaled Al-Asad-Operator-Bundle



Für wen lohnt sich die Edition? Das Cross-Gen Bundle lohnt sich vor allem für Spieler, die Lust auf die Kampagne und den Mehrspieler-Modus haben. Dabei profitiert ihr sogar bei einer Vorbestellung von zwei zusätzlichen Operator-Bundles, die ihr obendrauf für den Multiplayer bekommt.

Solltet ihr also Lust auf MW2 haben, aber möchtet zuerst das Spiel auf Herz und Nieren prüfen, wäre das genau eure Version.

Vault Edition

Eine Edition mit vielen Inhalten

Kosten – 109,99 €

– 109,99 € Plattformen Für PlayStation, Xbox und PC

Für PlayStation, Xbox und PC Boni Vorabzugang der Beta und Kampagne Letztes Urteil-Bundle Khaled Al-Asad-Operator-Bundle Ghost-Legacy-Paket in MW/WZ Rotes Team 141-Operator-Paket FJX Cinder-Waffentresor Battle Pass (1 Saison) 50 Stufensprünge für den Battle Pass



Für wen lohnt sich die Edition? Diese Bunker-Version lohnt sich vorwiegend für Spieler, die im Mehrspieler-Modus wohnen. Vorbesteller werden also mit einem Haufen von Goodies für das PvP überhäuft. Skin und Operator-Pakete, sowie den ersten Battle Pass und sogar 50 Stufensprünge, falls ihr es nicht schaffen solltet, den Battle Pass zu erledigen.

Solltet ihr also sowieso von Modern Warfare 2 begeistert sein und möchtet von allen Boni profitieren, ist die Vault Edition die richtige für euch.

Das waren nun alle wichtigen Informationen zu den Editionen, die zum Kauf bereitstehen.

Behaltet das im Hinterkopf: Beachtet jedoch, dass die Boni der Vorbesteller-Editionen womöglich verfallen könnten, falls der Shooter den offiziellen Release startet.

Wenn ihr also lieber auf Nummer sichern gehen wollt und alles mitnehmen möchtet, wäre eine Vorbestellung ratsam. Andernfalls könntet ihr es bereuen und verpasst so die coolen Inhalte, die es zusätzlich zur Vorbestellung gibt.

Was haltet ihr von Call of Duty: Modern Warfare 2? Seid ihr auch gehyped? Oder möchtet ihr zuerst abwarten, welche Resonanz die Community nach der Beta und dem offiziellen Release geben wird? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.

