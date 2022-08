Nach dem Ende der Saison meckern CoD-Profis über Vanguard – „Das schlechteste Spiel, das ich je gespielt habe“

Das letzte Turnier der „Call of Duty: League“-Saison von CoD: Vanguard ist durch. Damit können sich nun auch die E-Sportler über das Spiel frei äußern und nutzen das direkt, um über Vanguard herzuziehen.

Call of Duty: Vanguard konnte nach dem Release die Erwartungen der Fans nicht erfüllen. Unter anderem zwei Gründe waren laut Entwickler ausschlaggebend dafür, dass das Spiel nicht so gut lief:

Die Community mochte das Setting des Zweiten Weltkrieges nicht

Von den Spielern wurden mehr Innovationen im Game erhofft, als tatsächlich vorhanden waren

Hier findet ihr einen Artikel, warum sich CoD-Vanguard so schlecht verkaufte.

Auch E-Sportler scheinen mit dem neuesten Teil der Reihe unzufrieden zu sein. Nachdem die E-Sport-Saison in CoD mit einem Turnier in Los Angeles abgeschlossen wurde, äußerten sich einige Profis negativ über Twitter zu CoD: Vanguard.

Was war das für ein Event? Vom 4. bis zum 7. August 2022 lief das Call of Duty Championship Weekend. Ein E-Sport Event, das im Galen Center in Los Angeles stattfand und die E-Sport-Season beendete.

In dem Turnier traten acht Teams gegeneinander in CoD: Vanguard an. Im Finale am Sonntag ging es um den ersten Platz und $1.2 Millionen US (umgerechnet etwa 1.17 Millionen Euro). Am Ende gewann das Team „Los Angeles Thieves“. Zweiter wurde „Atlanta FaZe“.

Was sagten die E-Sportler? Nun, da das letzte Spiel vorbei ist, können sich die Spieler ohne drohende Konsequenzen über CoD äußern. Das nutzen sie aus und schrieben nach dem Turnier ihre Kritiken zu CoD: Vanguard auf Twitter:

@aBeZy (Team Atlanta FaZe): „Gott sei Dank muss ich nie wieder dieses beschissene CoD spielen. Buchstäblich das schlechteste Spiel, das ich je gespielt habe“. (via Twitter)

@Standy (Minnesota RØKKR) bestätigt @aBeZy Kritik: „kann zustimmen“

@Clayster (Subliners NYXL): „Dude, es ist so schlecht LMAO“ (via Twitter)

Was sagt die Community auf Twitter dazu? Unter der Kritik der E-Sportler stimmen die User zu:

@reckerr_xo: „Fakten auf Fakten auf Fakten“.

@Lennyofffill2: „Jemand musste den Mist aussprechen“.

@11Kyrie_G: „Lmaoo verdammt“

@CuylwrGarland: „Predige es Abe, wir haben deine Frustrationen das ganze Jahr über gesehen. Komm nächstes Jahr stärker zurück“.

Das Spiel scheint aktuell weder bei den Profis noch bei der Community gut anzukommen. Im Herbst soll dann aber der neue Teil der Reihe erscheinen: CoD: Modern Warfare 2.

Es bleibt abzuwarten, ob der Nachfolger bei den Spielern wieder besser abschneidet als CoD: Vanguard und den Erwartungen der Community gerecht werden kann.

Was haltet ihr von der Kritik der CoD-Profispieler? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.