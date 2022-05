Die E-Sport-Organisation FaZe veranstaltet auf Twitch eine Art „Big Brother“-Haus, um zu ermitteln, welcher talentierte Content-Creator dem Clan beitreten darf und etwa 1,2 Millionen Euro alleine an Antrittsprämie bekommt. Aber die Talente scheiden reihenweise aus – sie haben Covid.

Worum geht’s da?

Der FaZe Clan ist die reichste und größte E-Sport-Organisation der Welt. Das sind keine klassischen E-Sportler, sondern eher Content-Creators, die als Trick-Schützen in Call of Duty bei YouTube anfingen, mittlerweile riesig im Gaming sind und auch einige E-Sport-Teams laufen haben. Der FaZe-Clan fällt immer wieder mit zweilichtigen Aktionen negativ auf.

Der Clan startete am 5. Mai eine neue Show auf Twitch: „FaZe Warhouse“. Die Show sollte 15 Tage lang 24 Stunden täglich übertragen werden: 20 Streamer und Streamerinnen aus der ganzen Welt spielen in der Show mit und hatten die Chance, in den FaZe Clan aufgenommen zu werden und eine Menge Geld zu gewinnen. Um zu diesen „Top 20“ zu gehören musste man erst mal durch einen Aufnahme-Prozess.

Doch Covid beendet die Träume einiger Kandidaten jäh. Man hat offenbar Covid im Warenhaus – wer krank wird, fliegt raus.

Rapper und Twitch-Streamer tritt kontroversem E-Sport-Clan bei – Bringt richtig cooles Geschenk mit

FaZe sucht den Super-Streamer, veranstaltet Big Brother auf Twitch

Was gibt’s da zu gewinnen? Wer die Show am Ende gewinnt, wird Mitglied bei FaZe und erhält als Antritts-Bonus eine Millionen US-Dollar in Kryptowährung, einen Sponsor-Vertrag über 250.000 $ und einen Nissan.

Wenn man Teil von FaZe ist und die Marketing-Maschine hinter sich hat, dürfte das für junge Talente ohnehin ein riesiger Karriere-Schritt sein.

Wobei bekannte Twitch-Streamer mit aller Gewalt versucht haben, sich aus einem Vertrag mit FaZe wieder rauszuklagen.

Die Twitch-Show hat was von Big Brother mit Party-Spiel:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitch, der den Artikel ergänzt. Twitch Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitch Inhalt

Covid macht den Talenten einen Strich durch die Rechnung

Das geht schief: Die Streamer hängen wie bei „Big Brother“ aufeinander: Der Clan hat ein altes Warenhaus gemietet: Die Kandidaten übernehmen den Stream und treten in Spielen gegeneinander an.

Doch wie der FaZe Clan bekannt gibt, sind bereits am 7. Mai drei Kandidaten disqualifiziert worden. Der Clan selbst spricht von „unglücklichen Umstände“ – Es ist aber klar, dass die drei positiv auf Corona getestet wurden. Sie werden durch 2 andere Talente ersetzt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Wen trifft es besonders hart? Der kleine Twitch-Streamer Ernsto (25.000 Follower auf Twitch) bricht in Tränen aus, als er von seiner Disqualifikation erzählt.

Er bedankt sich bei allen, die ihn unterstützt haben und ist untröstlich, dass er jetzt seine große Chance verpasst hat. Aber nun müsse er einsehen, dass doch nicht seine Zeit gekommen war.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

„Da gewinnt doch am Ende der mit dem besten Immunsystem“

Das ist jetzt die Diskussion: Der FaZe-Clan wird für die Show mittlerweile kritisiert. Es heißt, für solche Fälle müssten doch Protokolle vorgesehen sei:

Es sei doch unfair, dass jemand Monate lang arbeitet, um sich für die Show zu qualizieren und dann für etwas disqualifiziert wird, für das er nichts kann.

Ein Nutzer ätzt: „Das wird am Ende so, dass derjenige zu FaZe kommt, der das Glück hat, kein Covid zu bekommen.“

Ein anderer sagt: „Der Gewinner wird der mit dem besten Immunsystem sein.“

Die Teilnehmer der Show kommen aus der ganzen Welt.

Wie reagiert FaZe? FaZe sagt, man verstehe zwar, dass Leute enttäuscht sind. Man könne die Show jetzt aber nicht einfach verschieben, da so viele Verträge und Verpflichtungen dran hängen: „The Show must go on“

Vom Chef gab es schon die Ankündigung, auch wenn Leute jetzt ausscheiden, werde man sie nicht vergessen.

Aber für den Moment scheint Ernsto untröstlich.

FaZe zeigte schon in der Vergangenheit, dass man Corona nicht so ganz ernst nahm:

E-Sports-Clan feiert rauschendes Fest trotz Corona – Das empört einige