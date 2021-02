Pokémon GO zeigt neue Details zur Kanto-Tour und Shiny Mew

In Pokémon GO steht bald die große Kanto-Tour an. Nun veröffentlichten die Entwickler genauere Infos, wie das Event laufen wird.

Darum geht es: Die Kanto-Tour ist ein spezielles Event in Pokémon GO, das am 20. Februar startet. Dort stehen die Monster der 1. Generation im Vordergrund – inklusive ihrer schillernden Versionen. Unter anderem kommen 7 neue Shinys zu Pokémon GO.

Eines der schillernden Monster ist Mew, das man über eine besondere Forschung bekommt. Das und einige andere Details gab Niantic nun bekannt.

So bekommt ihr Shiny Mew

So läuft die Spezialforschung: Wenn ihr euch entscheidet, mit einem Ticket für 11,99 Euro an der Kanto-Tour teilzunehmen, erwartet euch eine Spezialforschung zum Event. Dort dreht sich alles um Kanto-Pokémon und auch ein schillerndes Ditto. Dieses bekommt ihr nämlich, wenn ihr die Spezialforschung abgeschlossen habt.

Die Kanto-Tour bringt neue Shinys – auch Mew

Habt ihr die Spezialforschung geschafft, schaltet ihr eine weitere Aufgaben-Reihe frei: Die Meisterwerk-Forschung. Und die hat es in sich. Unter anderem müsst ihr:

Die Platin-Kanto-Medaille erhalten

Level 40 erreichen

30 Pokémon aller Typen fangen

151 verschiedene PokéStops drehen

151 Kilometer zurücklegen

Das dürften für einige Spieler ziemlich harte Hürden sein. Aber: Am Ende der Meisterwerk-Forschung erhaltet ihr das schillernde Mew.

Zeitplan zur Kanto-Tour

Wann läuft die Kanto-Tour? Das Event am 20. Februar läuft von 09:00 Uhr bis 21:00 Uhr und ist in mehrere Stundenblöcke unterteilt, in denen jeweils unterschiedliche Pokémon auftauchen. Das erinnert ein wenig an die Habitate vom GO Fest, nur dass hier ausschließlich Kanto-Monster im Fokus stehen.

Die Blöcke sind dabei Orten der Originalspiele zugeordnet. Welcher Block gerade läuft, wird sich nicht nur durch die Spawns, sondern auch die Spielmusik bemerkbar machen: Die wird je nach Block variiert und an die Originalspiele angelehnt ist. Der Zeitplan sieht so aus:

9 Uhr bis 10 Uhr: Alabastia

10 Uhr bis 11 Uhr: Marmoria City

11 Uhr bis 12 Uhr: Azuria City

12 Uhr bis 13 Uhr: Fuchsania City

13 Uhr bis 14 Uhr: Pokémon-Liga

14 Uhr bis 15 Uhr: Alabastia

15 Uhr bis 16 Uhr: Marmoria City

16 Uhr bis 17 Uhr: Azuria City

17 Uhr bis 18 Uhr: Fuchsania City

18 Uhr bis 19 Uhr: Pokémon-Liga

19 Uhr bis 21 Uhr: Pokémon aus allen vorherigen Stunden

Darum ist der Zeitplan wichtig: Während des Evebts wird es ingsesamt 10 Sammler-Herausforderungen geben. 5 davon sind ebenfalls den Orten zugeordnet, also:

Alabastia

Marmoria City

Azuria City

Fuchsania City

Pokémon-Liga

Die nötigen Monster werdet ihr in den betreffenden Zeiträumen antreffen.

Je nach Edition unterscheiden sich die Spawns

Dazu kommen aber 5 weitere Sammler-Herausforderungen, die sich auf die Art eures Spielens beziehen. Dort fangt ihr Monster durch:

Raid-Kämpfe

Forschung

Entwicklung

Rot (Tausch) oder Rot (Rauch)

Grün (Tausch) oder Grün (Rauch)

Die beiden Editions-Spezifischen Aufgaben könnt ihr nur ein Stück weit alleine lösen. Je nachdem, ob ihr Rot oder Grün wählt, habt ihr andere Spawns im Rauch – und müsst dann im Zweifel mit anderen Spielern Monster tauschen.

Wenn ihr noch am Überlegen seid, welche Variante die richtige für euch ist, kann euch unsere Übersicht helfen: Jetzt Edition für Kanto-Tour wählen – Rot oder Grün?