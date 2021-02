In Pokémon GO könnt ihr euch jetzt für eine Edition der Kanto-Tour entscheiden. Wir zeigen euch, für wen sich rot oder grün lohnt und helfen beim Entscheiden.

Um was geht es? Am 20. Februar 2020 startet in Pokémon GO das Event zur Kanto-Tour. Darauf freuen sich schon viele Trainer, denn während des Event-Tages gibt es viele Shinys zu sehen – sogar 7 neue schillernde Pokémon kommen ins Spiel. Wer sich ein Ticket kauft, kann sich ab jetzt für eine der beiden Event-Versionen entscheiden. Ihr könnt zwischen den Farben rot und grün wählen.

Seid ihr noch unentschlossen, ob ihr daran teilnehmt? Pokémon GO will 12 € für die Kanto Tour – Für wen lohnt sich der Kauf?

Event-Version wählen jetzt möglich

Wie geht das? Wenn ihr jetzt Pokémon GO startet, ist es möglich, euch für eine Edition zu entscheiden.

Startet Pokémon GO

Öffnet euer Inventar über den Pokéball

Scrollt herunter, bis ihr das blaue Ticket findet

Tippt das Ticket einmal an

Es öffnet sich ein Textfenster, an dessen Ende zwei grüne Buttons zu finden sind

Wählt die Version, die ihr nutzen wollt

Bestätigt das im nächsten Schritt nochmal

Jetzt seid ihr bereit für das Event

Bedenkt, dass ihr die Version nur ein einziges Mal auswählen könnt. Seid euch also vorher sicher, für welche Farbe ihr euch entscheidet.

Welche Unterschiede gibt es zwischen rot und grün? Die Versionswahl wirkt sich darauf aus, welche Spawns ihr in der Wildnis durch das Rauchmodul erhaltet. Außerdem steigen die Chancen auf bestimmte Shinys je nach Auswahl der Edition.

Wir haben für euch eine Übersichtsgrafik erstellt, auf der ihr direkt seht, welche Auswirkungen die Versionswahl für euch hat:

Es liegt also vor allem daran, welche Pokémon ihr während des Events unbedingt fangen wollt. Macht davon eure Auswahl abhängig.

Solltet ihr mit einer Gruppe in Pokémon verknüpft sein und regelmäßig Pokémon tauschen, dann ist es von Vorteil, wenn ihr innerhalb der Gruppe die rote und die grüne Version nutzt. So könnt ihr untereinander die Shinys tauschen, die die anderen verpasst haben.

Welche Edition wählt ihr? In unserer Umfrage wollen wir von euch wissen, für welche der beiden Editionen ihr euch entscheidet. Stimmt dafür einfach für rot oder grün ab. Schreibt uns dazu auch gerne hier auf MeinMMO in die Kommentare, warum ihr euch für die jeweilige Version entschieden habt.

In den nächsten Wochen bietet Pokémon GO noch einige Events zu eurer Unterhaltung an. Da kommen altbekannte Raidbosse zurück, Rampenlichtstunden warten mit spannenden Belohnungen auf euch und das Valentinstags-Event versprüht Liebe in die Wildnis. In der Übersicht mit allen Events im Februar 2021 bei Pokémon GO seht ihr alles, was jetzt bevorsteht.