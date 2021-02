Pokémon GO feiert Valentinstag mit 2 neuen Pokémon und Fernraid-Geschenken

In Pokémon GO startet am kommenden Sonntag das Valentinstag-Event 2021. Erstmals erscheinen Somniam und Somnivora im Spiel. Dazu gibt es Fernraid-Pässe geschenkt. Wir zeigen euch alle Boni.

Das ist neu: Trainer wussten schon lange, dass Niantic auch im Jahr 2021 wieder ein Event zum Valentinstag in Pokémon GO veranstalten wird. Jetzt, am 9. Februar, gibt es neue Details dazu. Die Entwickler verraten, dass gleich zwei neue Pokémon im Spiel aktiviert werden. Das sind Somniam und seine Weiterentwicklung Somnivora. Mit einem Einall-Stein entwickelt ihr Somniam zu Somnivora.

Während des Events findet ihr von Somniam inspirierte Avatar-Items im Shop

Dazu erscheinen bestimmte Pokémon häufiger in der Wildnis, Raid-Bosse verändern sich, die Eier-Inhalte wechseln und ein ausgewähltes Pokémon kann eine exklusive Attacke erlernen.

Valentinstag 2021 in Pokémon GO – Die Boni

Wann läuft das? Der Startschuss zum Valentinstag-Event 2021 fällt am Sonntag, den 14. Februar, um 13:00 Uhr. Das Event läuft dann bis Donnerstag, den 18. Februar, um 20 Uhr. Die Uhrzeiten beziehen sich auf die Ortszeit.

Die Änderungen sind dann aktiv:

Wo? Was? Wildnis Nidoran♀, Nidoran♂, Plusle, Minun, Volbeat, Illumise, Liebiskus, Somniam und mit Glück Barschwa 5-KM-Eier Evoli, Pii, Fluffeluff, Togepi, Liebiskus, Somniam, Fleknoil und Waumboll. Raids Stufe 1: Trasla, Volbeat, Illumise, Barschwa, Somniam und Psiau

Stufe 3: Togetic, Psiana, Nachtara, Guardevoir, Galagladi und Mamolida

Stufe 5: Latias und Latios

Mega: Mega-Tauboss, Mega-Garados und Mega-Ampharos Sammler-

Herausforderung Belohnt euch mit fünf silbernen Sananabeeren, einem Glücks-Ei und einer Ei-Brutmaschine Shop Kostenloses Bundle mit 3 Fernraid-Pässen Geschenke Erhaltet dort exklusive Sticker

Besondere Attacke: Wenn ihr Kirlie zu Guardevoir oder Galagladi entwickelt, können diese die Attacke Synchrolärm erlernen.

Außerdem belohnen euch ausgesuchte Feldforschungen mit Pokémon wie Trasla, Volbeat, Illumise, Pandir mit einem Herzmuster und Mamolida.

Dazu diese Boni: Das Event steht im Zeichen der Liebe und das wirkt sich auch auf die Freundschaften unter den Trainern aus. Denn zusätzlich zu den oben genannten Änderungen sind während des Events folgende Boni aktiv:

Erhöhte Chance, Glücks-Freunde zu werden

Erhöhte Chance, beim Tausch Glücks-Pokémon zu erhalten

Die Tauschdistanz wird auf 40 km erhöht.

Erhöhte Chance, Beeren aus Geschenken zu erhalten

Freut ihr euch schon auf das Event zum Valentinstag? Schreibt uns doch in die Kommentare, auf welche Boni ihr euch am meisten gespannt seid.

In den nächsten Wochen stehen im Spiel noch einige Ereignisse an, die Änderungen mit sich bringen – Darunter die große Kanto-Tour, die die Pokémon der ersten Generation als Shinys freischaltet.

Wir haben für euch eine Übersicht mit allen Events im Februar 2021 bei Pokémon GO.