In den nächsten Tagen steht im Spiel einiges auf dem Programm. Die große Kanto Tour steht an und bringt 150 Shinys mit. Dazu ein Community Day mit Roselia und viele weitere Ereignisse.

Die Konter zu den Rocket-Rüpeln in Pokémon GO

Hinzu kommt, dass Lucario einer der besten Angreifer ist, die ihr im Spiel besitzen könnt. Genauer gesagt ist er der beste Kampf-Angreifer in Pokémon GO.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

So läuft der Kampf: Wir binden euch hier das reddit-Video des Trainers ein. In etwa 2 Minuten und 20 Sekunden seht ihr, wie g-magoto praktisch nur mit einem Lucario den Kampf gegen Arlo gewinnt.

Was ist das für ein Kampf? In Pokémon GO läuft aktuell das Rocket Event. Für euch bedeutet das, dass die Rüpel mit Ballons und an Stops deutlich häufiger auftreten. Damit sammelt ihr leichter die mysteriösen Teile, um Radare zu bauen, mit denen ihr dann schließlich auf die Bosse Arlo, Sierra und Cliff trefft.

Gerade stehen in Pokémon GO die Rocket-Bosse im Fokus. Ein Spieler zeigt, wie er mit einem einzigen Pokémon den Kampf gegen Arlo gewinnt.

