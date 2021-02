Wie geht es weiter? Der Februar ist erneut voller Events und es gibt so einiges zu tun. So warten Rampenlichtstunden, Raid-Stunden und weitere Events auf euch. Wir geben euch hier die Übersicht:

Gibt es neue Shinys? Dazu ist bisher nichts bekannt. Dennoch versprechen auch die bisher angekündigten Spawns einige spannende Shiny-Checks. So können Smogon, Baldorfish, Sniebel, Hunduster und Pionskora allesamt in der schillernden Form angetroffen werden.

Im Event dreht sich alles um die bösen Machenschaften von Team GO Rocket und passende Pokémon erscheinen dafür in der Wildnis.

Wann läuft das Event? Los geht es am 2. Februar um 10:00 Uhr und läuft bis zum 7. Februar um 20:00 Uhr Ortszeit. Ihr habt also fast eine Woche Zeit, um die Boni zu nutzen.

In Pokémon GO startet morgen, am 2. Februar, das große Event rund um Team GO Rocket. Wir zeigen euch hier alle Boni, die zum Event bekannt sind.

