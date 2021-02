Wie geht es weiter? Der Februar ist voller Events und auch nach dem Mondneujahr geht es weiter. Direkt zum Valentinstag, also am 14. Februar, geht es weiter mit einem Event rund um pinke Pokémon. Danach folgen noch weitere Events.

Das sind die neuen Bosse: Auch in den Raids hat sich viel geändert. So gibt es auch hier hauptsächlich rote Pokémon. Die Monster, die mit einem Stern markiert sind, können als Shiny auftreten:

Wie lange läuft das Event? Das Mondneujahr wird in Pokémon GO noch bis zum 14. Februar um 13:00 Uhr gefeiert. Danach startet direkt das Valentinstagsevent .

In Pokémon GO ist das große Event rund um das Mondneujahr gestartet. Wir zeigen euch die Raids, Quest und die begrenzte Forschung.

Insert

You are going to send email to