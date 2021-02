In Pokémon GO gibt es einen ersten Teaser auf Shiny Ditto. Dabei bekommt man einen ersten Einblick auf die mögliche Fangmethode des Monsters.

Das wurde angeteasert: Auf Twitter hat Niantic ein Hinweis-Bild veröffentlicht. Dort sieht man den Moment, wo sich ein Pokémon zu Ditto verwandelt. Das klassische „Oh?“ steht dabei allerdings in Gelb.

Das sehen viele Trainer als Hinweis auf Shiny Ditto. Das Pokémon wird spätestens zur Kanto-Tour veröffentlicht, doch nun gibt es den ersten Einblick:

Weitere Infos dazu will Pokémon GO schon bald veröffentlichen. Wir halten euch also auch hier auf MeinMMO auf dem Laufenden.

Shiny Ditto zur Kanto Tour – Wie könnte es fangbar sein?

Dieses Problem gibt es bei Ditto: Bisher konnte man Shiny Ditto noch nicht in Pokémon GO fangen. Ditto erscheint nie in seiner Form in Pokémon GO, sondern erscheint erst, wenn man ein passendes anderes Pokémon gefangen hat. Das andere Pokémon verwandelt sich dann manchmal in Ditto – allerdings nicht immer. Die Übersicht über alle Pokémon, die sich zu Ditto verwandeln können, gibt es hier:

Da man beim Fangen des Monsters nicht erkennen kann, ob es Ditto wird, könnte man auch nicht erkennen, ob man ein Shiny Ditto fangen kann.

Nun stellt sich die Frage: Ist das Pokémon, welches zu Shiny Ditto wird, ebenfalls Shiny? Oder erkennt man die Shiny-Form von Ditto tatsächlich erst bei dem „Oh?“, welches dann in einer anderen Farbe ist?

Ditto gehört zu den Shinys, die spätestens zur Kanto-Tour neu ins Spiel kommen.

So könnte Shiny Ditto ins Spiel kommen: Der erste Teaser zu Shiny Ditto zeigt nur das gelbe „Oh?“. Es könnte also bedeuten, dass Shiny Ditto erst dann erkennbar ist und sich ansonsten, wie jedes andere Ditto auch, als normales Monster tarnt.

Wann kommt Shiny Ditto? Die schillernde Version wird auf jeden Fall zur Kanto-Tour verfügbar sein, welche Ende Februar läuft. Dort sollen alle Shinys der 1. Generation verfügbar sein – dazu zählt auch Ditto. Alle Infos zur Wahl bei der Kanto-Tour gibt es hier:

Ihr werdet also spätestens am 20. Februar die Chance auf ein schillerndes Ditto bekommen. Achtet dann auf jeden Fall auf das „Oh?“ bei der Entwicklung zum Ditto. Daran erkennt ihr, ob ihr ein Shiny gefangen habt.

Ob sich die Kanto-Tour für euch lohnt und ihr ein Ticket kaufen solltet, erfahrt ihr hier:

