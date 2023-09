Pokémon GO: Alle Rampenlicht-Stunden im Oktober 2023 und ihre Boni

In der nachfolgenden Übersicht seht ihr alle Rampenlicht-Stunden im Oktober 2023 in Pokémon GO. Dabei zeigen wir euch, alle Informationen zu den Pokémon, Shinys, Boni und den jeweiligen Termin des Events.

Um welche Events geht es? Jeden Dienstag veranstaltet Pokémon GO ein einstündiges Event, in dem ein zuvor festgelegtes Monster häufiger in der Wildnis spawnt. Dieses Event wird als Rampenlicht-Stunde bezeichnet.

Auch im Oktober könnt ihr euch wieder über 5 solcher Events freuen, die von wechselnden Boni begleitet werden. Welche Inhalte euch dabei genau erwarten, haben wir euch nachfolgend zusammengefasst.

Alle Termine der Rampenlicht-Stunden im Oktober 2023

Wann laufen die Rampenlicht-Stunden? Die Rampenlicht-Stunden laufen immer dienstags in der Zeit von 18:00 Uhr bis 19:00 Uhr. Folgende Pokémon und Boni erwarten euch im Oktober:

Termin Pokémon & Boni 03. Oktober Flegmon* und 2x Verschick-Bonbons 10. Oktober Knilz* und 2x Entwicklungs-EP 17. Oktober Irrbis* und 2x Fang-Sternenstaub 24. Oktober Paragoni und 2x Fang-EP 31. Oktober Makabaja* und 2x Fang-Bonbons

Rampenlicht-Stunde am 03. Oktober

Welches Pokémon steht im Mittelpunkt? Zur ersten Rampenlicht-Stunde im Oktober könnt ihr auf das Wasser- und Psycho-Pokémon Flegmon treffen. Es stammt aus der ersten Generation und besitzt mit Lahmus und Laschoking gleich zwei verschiedene Weiterentwicklung. Lahmus besitzt zudem eine temporäre Mega-Entwicklung.

Außerdem verfügt Flegmon über eine Galar-Form, die während des Kurz-Events aber nicht zu finden sein wird.

Welche Boni sind aktiv? Neben zahlreichen Flegmon-Spawns erwarten euch an diesem Tag doppelte Bonbons für das Verschicken von Pokémon. Hier empfehlen wir euch, eure Monster schon vor dem Event-Start mit Hilfe der Tags und Filter im Spiel zu sortieren, damit ihr sie während der Rampenlicht-Stunde nur noch verschicken müsst.

Lohnt sich das Event? Flegmon und seine Weiterentwicklungen sind nicht sonderlich stark und können weder in Raids noch in der GO Kampfliga wirklich überzeugen. Interessant ist hierbei am ehesten die Mega-Entwicklung von Lahmus, die eure Psycho- und Wasser-Angriffe im Kampf verstärkt und wenn sie aktiv ist, beim Fangen dieser Typen mehr Bonbons bringt.

Wer außerdem seine Pokémon-Aufbewahrung ausmisten will, sollte das an diesem Tag tun und den Bonbon-Bonus nutzen.

Kann man Shiny-Flegmon fangen? Ja, Flegmon kann mit etwas Glück als Shiny gefangen werden. Ihr erkennt es an einem etwas helleren Körper.

Rampenlicht-Stunde am 10. Oktober

Welches Pokémon steht im Mittelpunkt? Das Pflanzen-Pokémon Knilz macht dann zur Rampenlicht-Stunde am 10. Oktober das Spiel unsicher. Es stammt aus der 3. Spiele-Generation und lässt sich zu Kapilz weiterentwickeln.

Welche Boni sind aktiv? Auch Knilz spawnt im Kurz-Event überall in der Wildnis. Dazu bringt es euch noch einen EP-Bonus. Entwickelt ihr während des Events Monster, dann erhaltet ihr die doppelten Erfahrungspunkte.

Lohnt sich das Event? Ja, Knilz ist selbst zwar nicht sonderlich stark, besitzt mit Kapilz jedoch eine starke Weiterentwicklung. So kann das Pflanzen-Pokémon mit einem hohen Angriff sowie guten Attacken punkten, weshalb es zu den besten Angreifern in Pokémon GO gehört.

Darüber hinaus gehört Knilz zu den 22 Monstern, die euch beim Fangen mehr Sternenstaub bringen. So erhaltet ihr für einen normalen Fang 500 Sternenstaub. Nutzt ihr außerdem ein Sternenstück und es ist ein Wetterboost aktiv, dann könnt ihr sogar bis zu 938 Sternenstaub pro Fang erhalten. Wer also noch Sternenstaub benötigt oder auf der Suche nach einem starken Angreifer für Raids ist, sollte das Event nutzen.

Kann man Shiny-Knilz fangen? Ja, Shiny-Knilz ist im Spiel aktiv und kann mit etwas Glück gefangen werden. In dieser Form sind seine Punkte orange.

Rampenlicht-Stunde am 17. Oktober

Welches Pokémon steht im Mittelpunkt? Am 17. Oktober wird mit Irrbis dann die gruselige Jahreszeit eingeläutet. Das Geist- und Pflanzen-Pokémon stammt aus der 6. Spiele-Generation und lässt sich zu Pumpdjinn weiterentwickeln.

Welche Boni sind aktiv? Zum Event könnt ihr wieder auf jede Menge Irrbis treffen. Darüber hinaus erhaltet ihr doppelten Sternenstaub beim Fangen.

Lohnt sich das Event? Besonders stark sind Irrbis und seine Weiterentwicklung nicht. Sowohl unter den Geist-, als auch den Pflanzen-Pokémon gibt es deutlich bessere Angreifer. Das Event lohnt sich deshalb vor allem wegen des doppelten Sternenstaubs beim Fangen.

Kann man Shiny-Irrbis fangen? Ja, wenn ihr Glück habt, könnt ihr einem schillernden, lilafarbenen Irrbis begegnen.

Rampenlicht-Stunde am 24. Oktober

Welches Pokémon steht im Mittelpunkt? In der vorletzten Rampenlicht-Stunde im Oktober bleibt es mit Paragoni, dem Gegenstück zu Irrbis, gruselig. Es stammt ebenfalls aus der 6. Spiele-Generation, ist ein Geist- und Pflanzen-Pokémon und lässt sich zu Trombork weiterentwickeln.

Welche Boni sind aktiv? Neben jeder Menge wilder Spawns von Paragoni, erhaltet ihr zu diesem Event doppelte EP beim Fangen von Pokémon.

Lohnt sich das Event? Paragoni ist selbst nicht sehr interessant. Seine Weiterentwicklung Trombork kann sich aber sowohl in Raids als auch der GO Kampfliga sehen lassen. So sichert es sich laut PvPoke solide Plätze in der Super- und Hyperliga. Durch einen guten Angriffswert und sein Moveset gehört es außerdem zu den besten Geist-Angreifern in Pokémon GO.

Wer auf dem Weg zu Level 50 ist, der sollte außerdem den EP-Bonus nicht außer Acht lassen.

Kann man Shiny-Paragoni fangen? Nein, Paragoni ist noch nicht als Shiny in Pokémon GO verfügbar.

Rampenlicht-Stunde am 31. Oktober

Welches Pokémon steht im Mittelpunkt? In der letzten Rampenlicht-Stunde im Oktober trefft ihr schließlich auf das Geist-Pokémon Makabaja aus der 5. Spiele-Generation. Es lässt sich zu Echnatol weiterentwickeln.

Welche Boni sind aktiv? Zu diesem Event erwarten euch wieder jede Menge wilder Makabaja. Außerdem könnt ihr beim Fangen von Monstern doppelte Bonbons erhalten.

Lohnt sich das Event? Makabaja ist vor allem für die GO Kampfliga interessant. Echnatol besitzt nämlich starke Verteidigungswerte, weshalb es in der Super- und Meisterliga punkten kann. Wer kein Makabaja braucht, der kann alternativ auch die Wunderbox zünden oder Raids absolvieren, um den Bonbon-Bonus zu nutzen.

Kann man Shiny-Makabaja fangen? Ja, Makabaja ist im Spiel als Shiny aktiv. Mit etwas Glück begegnet ihr einem Exemplar mit blauen Körper und silberner Maske.

Welche Rampenlicht-Stunde gefällt euch im Oktober am besten? Lasst es uns gern hier auf MeinMMO in den Kommentaren wissen und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

