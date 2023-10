Pokémon GO: Rampenlicht-Stunde heute mit Irrbis und Sternenstaub-Bonus

In Pokémon GO startet heute, am 17. Oktober, die Rampenlicht-Stunde mit Irrbis. Wir zeigen euch in der Übersicht alles zum Shiny, den Boni und den Inhalten des Events.

Was ist das für ein Event? In Pokémon GO startet an jedem Dienstagabend eine Rampenlicht-Stunde. Dabei steht ein Pokémon zusammen mit einem Bonus im Fokus. Vor dem Start eines neuen Monats legt Niantic bereits fest, welche Pokémon mit welchen Boni in den nächsten Wochen aktiv sind. Das Event dauert eine Stunde und bringt deutlich mehr Spawns des ausgewählten Pokémon. Die Boni beziehen sich auf Bonbons, Sternenstaub oder Erfahrungspunkte.

Beim heutigen Event trefft ihr auf Irrbis. Es gehört zu den Typen Geist und Pflanze und stammt aus der sechsten Spielgeneration.

Rampenlicht-Stunde am 17. Oktober 2023 – Start, Boni, Shiny

Wann ist Start? Wie gewohnt beginnt die Rampenlicht-Stunde auch heute wieder um 18:00 Uhr Ortszeit. Um 19:00 Uhr endet das Event nach einer Stunde wieder.

Welche Boni sind aktiv? In der Wildnis werdet ihr deutlich häufiger auf Irrbis treffen. Wenn ihr noch mehr Spawns wollt, könnt ihr zusätzlich einen Rauch zünden und noch weitere Exemplare anlocken.

Dazu erhaltet ihr in der Zeit des Events doppelt so viel Sternenstaub für das Fangen von Pokémon. Selbst, wenn ihr Irrbis nicht braucht, könnt ihr bei dem Event also gut eure Ressourcen auffüllen.

Heute läuft die dritte Rampenlicht-Stunde im Oktober. Zwei weitere Events dieser Art folgen in diesem Monat noch:

Kann man Shiny Irrbis fangen? Ja, die schillernde Form von Irrbis ist bereits in Pokémon GO aktiv und kann von euch auch beim Event gefangen werden. Bedenkt aber, dass die Chancen auf Shinys bei Rampenlicht-Stunden nicht extra erhöht werden.

Lohnt sich die Rampenlicht-Stunde heute? Weder Irrbis noch seine Weiterentwicklung sind nennenswert stark. Sowohl bei Geister-Pokémon als auch bei Pflanzen-Pokémon gibt es bessere Alternativen. Doch allein für den Sternenstaub kann sich das Mitmachen für viele Trainer schon lohnen.

Bedenkt, dass sich dieser Bonus nicht nur auf Fänge von Irrbis auswirkt, sondern auf alle Pokémon, die ihr während der Event-Zeit fangt.

