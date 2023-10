Pokémon GO: Spieler feiern Trainer für geniales „Werkzeug“, das Würfe leichter macht

In Pokémon GO bringen fabelhafte Würfe EP, sind aber schwierig zu landen. Ein Trainer hatte damit seine Schwierigkeiten, löste das Problem aber über Bastelarbeit.

Das sind fabelhafte Würfe: Der „fabelhafte Wurf“ ist der beste Wurf in Pokémon GO. Den bekommt man angerechnet, wenn man den Ball im genau richtigen Timing in die Mitte des Fangkreises eines Pokémon wirft.

Da dieser ständig in Bewegung und zudem von Monster zu Monster anders ist, ist das aber gar nicht so einfach.

Warum will man fabelhafte Würfe? Dafür gibt es mehrere Gründe. Zum einen gibt es einen ordentlichen EP-Bonus für fabelhafte Würfe, zum anderen ist die Fang-Chance des Monsters auch höher. Außerdem gibt es einige Aufgaben, die von Trainern verlangen, viele fabelhafte Würfe zu landen, wie die Meisterball-Challenge.

Ein Trainer im Subreddit zu Pokémon GO meldete sich nun mit einer kreativen Idee: Der Spieler bastelte sich ein kleines Werkzeug, um besser fabelhafte Würfe zu landen.

Bastelarbeit für einfachere fabelhafte Würfe

Das hat der Trainer gemacht: Der Reddit-User „Sufficient-Piece-OS“ zeigte in einem Post, wie er drei Gegenstände aus dem Bastlerbedarf zu einer Art Werkzeug zusammenbaute, um mehr fabelhafte Würfe zu landen.

Wie das aussieht, könnt ihr im eingebundenen Post sehen:

Der User kombinierte einen Eis-Stiel, etwas Isolierband und Klebe-Pads, um eine Art Schiene zu basteln, die man auf das Smartphone setzen kann. Entlang dieser Schiene kann man dann den Ball werfen, um so gerade wie möglich zu zielen. Dann braucht man nur noch das richtige Timing.

Der User erklärt in den Kommentaren, so einem Zittern in seinen Händen entgegenwirken zu können, dass ihn bei den Würfen einschränkt. Nur so könne er die fabelhaften Würfe landen.

Die Reaktion auf das Tool fällt jedenfalls positiv aus:

Bereits über 1.800 Upvotes hat der Trainer für seine Idee bereits bekommen

Etwa 300 Kommentare stehen derzeit bei dem Post zu Buche

„Das ist so smart, meine Finger zittern und darum schaff ich es meistens nicht, ich muss das auch machen“, schreibt etwa ein User (via reddit).

„Hol dir ein Gutes-Kumpel-Pokémon, wenn du es noch nicht hast, das hilft beim Fangen. Toller Trick, freut mich, dass es für dich funktioniert“, schreibt ein anderer (via reddit).

Gleichzeitig zeigen sich einige Spieler in den Kommentaren beeindruckt, dass der Trainer die fabelhaften Würfe überhaupt mit „geraden“ Würfen holt. Denn die meisten von ihnen setzen auf den in einer Kurve geworfenen „Curveball“, der zudem auch noch einen Fangbonus bringt.

Gibt es noch mehr Tricks für fabelhafte Würfe? Es gibt noch einen Trick, fabelhafte Würfe zu landen, auch, wenn man nicht basteln möchte. Zuletzt machte ein Trick die Runde, in dem die AR-Kamera von Pokémon GO verwendet wird, in der man den Ball nur noch auf ein Monster fallen lassen muss, um fabelhafte Würfe zu landen.

Wie der AR-Trick für fabelhafte Würfe klappt, erfahrt ihr hier.