Spieler in Pokémon GO müllt sich absichtlich voll, überschreitet Inventar-Limit um tausende Items – So hat er das gemacht

Was haltet ihr davon? Habt ihr selbst bereits ein solches Experiment gestartet? Oder haltet ihr das Ganze eher für sinnlos und belastend? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier auf MeinMMO.

Es ist also nicht unbedingt sinnvoll, das Inventar auf diese Art und Weise vollzustopfen, da ihr dann zu vielen Dingen im Spiel nicht fähig seid. Dennoch ist es interessant zu sehen, dass es nicht einmal bei 9.999 Plätzen ein Limit gibt. Das finden auch genug andere Spieler, denn der Post hat mittlerweile über 650 Upvotes an einem Tag erreicht.

Pokèmon GO: Spieler leiden unter Mangel an Pokébällen, glauben, Entwickler haben sie heimlich weggenommen

Pokémon GO startet morgen das Psychospektakel – So nutzt ihr es aus

Außerdem geben euch auch die Raids weiterhin Gegenstände, ebenso wie Routen. Ob das auf immer so bleibt, ist jedoch nicht sicher. In den Kommentaren weisen Leute darauf hin, dass das früher auch mit dem ersten Pokéstop des Tages funktioniert hat, heute jedoch nicht mehr.

Dieses System hat jedoch Ausnahmen, wie der Spieler herausgefunden hat. Und zwar den täglichen Raid-Pass, den ihr geschenkt bekommt, wenn ihr das erste Mal am Tag an einer Arena dreht.

Ein zu kleines Inventar ist vielen Leuten in Pokémon GO ein Dorn im Auge. Viele neigen deshalb dazu, sich die teuren Inventarvergrößerungen zuzulegen, doch selbst damit ist irgendwann Schluss. Dachte man zumindest, denn ein Spieler auf reddit zeigt nun, dass das Inventar in Pokémon GO prinzipiell endlos ist.

