Pokémon GO startet morgen das Psychospektakel – So nutzt ihr es aus

Jährlich findet in Pokémon GO das große Psycho-Spektakel statt. Im Rahmen von ungefähr 5 Tagen werden dann Inhalte aktiviert, die ihr nutzen könnt. Wie genau ihr das am besten anstellt, zeigen wir von MeinMMO euch hier.

Wann findet das Event statt? Das Psycho-Spektakel 2023 startet morgen, am Mittwoch, dem 20. September 2023 um 10:00 Uhr deutscher Zeit. Bis zum Sonntag, dem 24. September 2023 um 20:00 Uhr habt ihr dann Gelegenheit, die neuen Inhalte ausgiebig zu spielen und euch an den Boni zu bereichern.

Zu den Inhalten gehören ein neues Shiny, Änderungen in Raids und Spawns und mehr Erfahrung könnt ihr ebenfalls verdienen.

Welchen Bonus gibt es? In der Zeit des Psycho-Spektakels erhaltet ihr mehr Erfahrung, wenn ihr Pokémon mit Curveball-Würfen fangt. Wie viel Erfahrung genau ihr dabei mehr erhaltet, hat Entwickler Niantic bisher jedoch nicht verraten.

Dennoch steht fest, dass sich das Fangen in diesem Zeitraum mehr lohnen sollte, wenn ihr euren Ball vorher in Schwung bringt. Einen ähnlichen Fokus auf Curveballs legte das Event bereits letztes Jahr.

Das Psychospektakel 2023 in der Übersicht – Alles zu Raids, Pokémon und Shiny

Welches neue Shiny gibt es? Erstmalig habt ihr in Pokémon GO die Möglichkeit, Shiny-Monozyto zu begegnen. Um die Wahrscheinlichkeit darauf zu erhöhen, läuft gleichzeitig eine Befristete Forschung , die sich um Curveballs dreht, euch also ebenfalls mehr Erfahrung verspricht.

Für den Abschluss der einzelnen Aufgaben werdet ihr Monozyto-Begegnungen erhalten. Diese sind natürlich nicht zwingend schillernd, sind aber jeweils eine Chance darauf, das begehrte neue Shiny zu erhalten. Es gehört zwar nicht zu den stärksten Psycho-Angreifern, aber erweitert eure Sammlung.

Wie verändern sich die Spawns? Wie der Name bereits nahe legt, habt ihr auch 2023 während des Psychospektakels erneut eine höhere Chance darauf, Psycho-Pokémon zu begegnen. Welche das im Detail sind, wurde ebenfalls bereits verraten:

Abra*

Flegmon*

Traumato*

Owei*

Girafarig*

Trasla*

Meditie*

Spoink*

Mollimorba

Monozyto*

Pygraulon*

Selten auch: Galar-Ponita*, Galar-Flegmon* und Bronzel*

Pokémon, die mit einem Stern (*) markiert sind, könnt ihr als Shiny treffen

Auch in den Raids gibt es im Eventzeitraum einige Änderungen, die sich um Psycho-Pokémon drehen. So habt ihr in den kommenden Tagen die Chance auf folgende Raid-Begegnungen:

Raid-Stufe Bosse 1 Icognito P

Icognito S

Icognito I

Psiau* 3 Alola-Raichu*

Galar-Pantimos*

Hisui-Washakwil* 5 Genesect mit Flammenmodul* (Bis 23. September um 10:00 Uhr)

Raikou*

Entei*

Suicune* Mega Mega-Guardevoir Raikou, Entei und Suicune erscheinen ab dem 23. September um 10:00 Uhr

Erhöhte Shiny-Chance aus Eiern

Was wurde an Eiern geändert? Ebenfalls passend zum Event wurden die 7km-Eier, die ihr von Geschenken von Freunden erhaltet, geändert. Auch hier könnt ihr andere Pokémon erhalten und habt sogar eine höhere Chance auf Shiny-Monozyto, als wenn ihr es in der Wildnis antrefft. Neben den neuen Pokémon habt ihr die Chance, Mega-Energie für Simsala, Lahmus, Guardevoir und Meditalis zu erhalten.

Aus den Eiern erhaltet ihr folgende Pokémon:

Kadabra

Galar-Flegmon*

Woingenau*

Metang

Monozyto*

Iscalar*

Welche Herausforderungen gibt es? Passend zum Event laufen einige Sammler-Herausforderungen. Aus ihnen könnt ihr Sternenstaub, EP und Mega-Energien erhalten.

Was haltet ihr von dem Event? Werdet ihr dabei sein und die Chance auf ein Shiny ausnutzen? Oder freut ihr euch mehr darüber, dass ihr durch Curveballs ordentlich EP farmen könnt? Oder aber seht ihr in beidem keinen Vorteil für euch? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier auf MeinMMO.

In unserer Übersicht mit den September-Events bei Pokémon GO zeigen wir euch die Termine, die in den nächsten Tagen anstehen.