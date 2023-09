Pokémon GO: Forschungstag mit Myrapla startet Sonntag – Lohnt sich das Event?

Am Sonntag könnt ihr in Pokémon GO den Forschungstag mit Myrapla spielen. Was passiert da?

Wann läuft der Forschungstag? Der Forschungstag mit Myrapla läuft am Sonntag, dem 17. September 2023 von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr.

Ihr habt also knapp drei Stunden Zeit, euch die Boni des Events zu sichern. Anders als bei einem Community Day dreht sich der Tag allerdings nicht um wilde Myrapla-Spawns, sondern um Forschungsaufgaben.

Das bringt der Forschungstag mit Myrapla

Das sind die Boni: Ihr könnt euch Forschungsaufgaben von Pokéstops holen, die euch Begegnungen mit Myrapla einbringen. Dabei gibt es eine erhöhte Shiny-Chance auf Myrapla – wer das schillernde Pokémon noch nicht hat, hat hier eine perfekte Gelegenheit.

Die Myrapla-Shiny-Familie

Zudem werden auch die XXS- und XXL-Versionen von Myrapla verstärkt unterwegs sein. Das dürfte interessant sein, wenn ihr an den Showcases teilnehmen möchtet, denn Myrapla wird im Event das Showcase-Monster sein.

Außerdem können Myrapla Sonnensteine tragen, wenn ihr sie fangt, was bei der Entwicklung zu Blubella hilfreich ist.

Doppelten Fang-Sternenstaub gibt es außerdem oben drauf. In der Wildnis spawnen derweil:

Paras*

Bluzuk*

Knofensa*

Knilz*

Roselia*

Tuska*

Tarnpignon*

und Frubberl

Pokémon, die mit einem Sternchen* markiert sind, können shiny sein. Erhöhte Chancen gibt es aber nur für Myrapla.

Lohnt sich das Event? Myrapla und seine Entwicklungen zählen nicht gerade zu den besten Angreifern in Pokémon GO, rechnet also nicht mit einer Verstärkung eures Teams. Allerdings sind Shiny-Sammler an diesem Tag genau richtig, denn das schillernde Monster wird besser zu fangen sein.

Außerdem lohnt sich das Event, wenn ihr Sternenstaub braucht, denn: Es gibt zum einen doppelten Sternenstaub und zum anderen wilde Spawns von Paras, Knilz und Tarnpignon, die generell mehr Sternenstaub beim Fang bringen.

Nehmt ihr am Forschungstag mit Myrapla teil? Erzählt es uns in den Kommentaren.

Und was sonst diesen Monat los ist, erfahrt ihr in unserer Übersicht zu den Events im September 2023 bei Pokémon GO.