Pokémon GO: 4-Fache Bonbons in Team-Play? Neuer Fund gibt Hoffnung auf starke Boosts

Laut eines neuen Fundes in Pokémon GO könnt ihr euch bald über starke Boni im Team-Play freuen. Welche Boni das genau sind, verraten wir euch.

Was ist Team-Play? Team-Play ist ein Feature in Pokémon GO, bei dem ihr mit euren Freunden zusammen spielen könnt. Ihr könnt Gruppen zwischen 2 bis 4 Spielern bilden und gemeinsam losziehen. Während ihr das Feature nutzt, seht ihr euch gegenseitig auf der Karte.

Im Team-Play könnt ihr verschiedene Herausforderungen gemeinsam absolvieren und dafür Belohnungen erhalten. Außerdem erhaltet ihr einen Schadensboost auf eure Lade-Attacken, wenn ihr in Raids unterwegs seid. Hier findet ihr alle Informationen zu Team-Play.

Laut einem Fund der Pokéminers, der von einem Nutzer auf Reddit geteilt wurde, könnt ihr euch bald über starke Boosts freuen, wenn ihr Team-Play benutzt.

Mehr Bonbons und Erfahrungspunkte, Vorteile beim Tauschen

Um was für Änderungen geht es? Laut dem Fund wird die Anzahl der Bonbons und Erfahrungspunkte, die ihr beim Fangen von Pokémon erhaltet, stark erhöht. Die Rede ist von bis zu einer Erhöhung um bis zur 4-fachen Menge. Außerdem sollt ihr doppelt so schnell Bonbons verdienen, wenn ihr mit eurem Kumpel-Pokémon unterwegs seid.

Des Weiteren sollt ihr beim Drehen von PokéStops mit euren Freunden nicht nur mehr Erfahrungspunkte erhalten, sondern zusätzlich auch noch weitere Goodies, die nicht näher beschrieben werden.

Um welche Vorteile beim Tauschen geht es? Auch beim Tauschen mit euren Freunden, mit denen ihr euch im Team-Play befindet, soll es starke Änderungen geben. Zum einen können die Sternenstaub-Kosten beim Tauschen reduziert werden – um die doppelte oder sogar vierfache Menge. Ein Spezialtausch mit einem Pokémon, welches ihr noch nicht besitzt, könnte also in Zukunft anstatt 40.000 Sternenstaub nur 20.000 oder sogar nur 10.000 Sternenstaub kosten.

Zum anderen, soll die Anzahl an Bonbons, die ihr beim Tauschen von Pokémon erhaltet, ebenfalls erhöht werden. Hierbei ist die Rede von der doppelten oder sogar dreifachen Menge, wenn ihr euch im Team-Play befindet.

Wann und in welcher Form diese Änderungen ins Spiel kommen, bleibt abzuwarten. Bisher gibt es noch keine offiziellen Informationen von Niantic dazu. Es handelt sich bisher nur um Funde, die in den Daten des Spiels entdeckt wurden.

Was sagt ihr zu diesen potenziellen neuen Boosts für das Team-Play? Würdet ihr mit diesen Änderungen öfter das Feature Team-Play nutzen? Nutzt ihr es in seiner aktuellen Form? Schreibt uns eure Meinung dazu gerne in die Kommentare. Wenn ihr wissen wollt, welche Events im März 2024 in Pokémon GO auf euch warten, findet ihr dazu bei uns eine Übersicht.