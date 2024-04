Pokémon GO: Rampenlicht-Stunde heute mit 3 Monstern und Sternenstaub-Bonus – Das erwartet euch

In Pokémon GO steht heute, am 16. April 2024, wieder eine Rampenlicht-Stunde an, bei der ihr euch über gleich 3 verschiedene Monster freuen könnt. Welche das sind, wann das Event startet und welcher Bonus euch erwartet, haben wir euch hier auf MeinMMO zusammengefasst.

Was ist eine Rampenlicht-Stunde? Jeden Dienstag findet in Pokémon GO eine sogenannte Rampenlicht-Stunde statt. Bei dieser wird ein zuvor ausgewähltes Pokémon für 60 Minuten in den Mittelpunkt gerückt und spawnt gefühlt an jeder Ecke des Spiels. Mit einem zusätzlichen Bonus wird das kurze Event außerdem nochmal aufgewertet.

Auch heute ist es wieder soweit, allerdings mit einer Besonderheit. Statt auf ein Pokémon könnt ihr während der Rampenlicht-Stunde heute auf 3 verschiedene Monster treffen: Raupy, Hornliu und Waumpel. Alle gehören zum Typen Käfer und sind deshalb aktuell Teil des Events Käferkrabbelei . Von welchem Bonus sie heute begleitet werden und ob sich das Event lohnt, zeigen wir euch nachfolgend.

Rampenlicht-Stunde am 16. April – Start, Boni und Shinys

Wann startet die Rampenlicht-Stunde? Die Rampenlicht-Stunde startet heute, am 16. April 2024, wie gewohnt um 18:00 Uhr Ortszeit und wird dann für 60 Minuten aktiv sein. Um 19:00 Uhr endet sie somit auch schon wieder.

Welche Boni sind aktiv? Während des Kurz-Events könnt ihr heute in erster Linie auf jede Menge Spawns von Raupy, Hornliu und Waumpel treffen. Diese sind überall in der Wildnis zu finden. Wem das nicht reicht, der kann mit Hilfe eines Rauchs weitere Exemplare anlocken.

Darüber hinaus werden sie von einem Sternenstaub-Bonus begleitet. Für jedes gefangene Pokémon erhaltet ihr somit die doppelte Menge an Sternenstaub.

Kann man Shinys fangen? Ja, Raupy, Hornliu und Waumpel sind in Pokémon GO bereits als Shiny aktiv. Mit etwas Glück könnt ihr bei der Rampenlicht-Stunde einem schillernden Exemplar begegnen. Beachtet aber, dass die Shiny-Quote, anders als beim Community Day, nicht erhöht ist.

Lohnt sich die Rampenlicht-Stunde mit Raupy, Hornliu & Waumpel?

Wie stark sind die Monster? Besonders stark sind die drei Käfer-Pokémon und ihre Weiterentwicklungen nicht. Hornliu, was neben dem Typen Käfer auch noch zum Typen Gift gehört, besitzt mit Mega-Bibor darüber hinaus auch eine Mega-Entwicklung, die ich euch in Raids, Arenakämpfen und gegen Team GO Rocket durchaus behilflich sein kann. Aber auch hier gibt es eine Reihe anderer Mega-Entwicklungen, die nochmal etwas besser sind.

Wer sollte das Event nutzen? Das Event lohnt sich vor allem für Shiny-Jäger, die noch ein schillerndes Exemplar für ihre Sammlung brauchen. Und auch der Sternenstaub-Bonus ist eine gute Gelegenheit, um seinen Vorrat wieder aufzufüllen. Verbindet diesen Bonus am besten mit den drei starken Feldforschungen, die momentan aktiv sind.

Bei diesen trefft ihr mit etwas Glück auf Paras, Zobiris und Unratütox. Diese gehören zu den 22 Pokémon, die euch generell mehr Sternenstaub beim Fangen bringen, weshalb sich das in Kombination mit dem Bonus der Rampenlicht-Stunde richtig lohnen kann.

Wie gefällt euch die heutige Rampenlicht-Stunde? Werdet ihr das Kurz-Event nutzen? Lasst es uns gern in den Kommentaren wissen.

Hier zeigen wir euch, welches Pokémon euch in der nächsten Rampenlicht-Stunde am 23. April erwartet.