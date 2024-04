Pokémon GO: Sammelt jetzt 3 Feldforschungen, um richtig viel Sternenstaub zu kassieren

In Pokémon GO findet am Wochenende der Community Day statt. Wir erklären euch, wie ihr euch jetzt vorbereiten könnt, um hier eine gute Menge Sternenstaub zu ergattern.

Was ist das für ein Event? Beim Community Day mit Knofensa, der am Samstag, dem 20. April 2024 in der Zeit von 14:00 bis 17:00 Uhr stattfindet, gibt es neben Knofensa noch einige Boni, die aktiv sein werden. Einer der Boni ist, dass ihr die 3-fache Menge an Sternenstaub erhaltet, wenn ihr Pokémon fangt.

Durch die aktuelle Jahreszeit Welt voller Wunder und das noch bis zum 17. April um 20:00 Uhr stattfindende Event Käferkrabbelei habt ihr die Möglichkeit, euch mit der richtigen Vorbereitung eine nette Menge an Sternenstaub am Community Day einzusammeln.

Feldforschungen lösen, Belohnungen aufsparen

Wie funktioniert das? In Pokémon GO gibt es einige Pokémon, die euch grundsätzlich beim Fangen mehr Sternenstaub bringen als die übliche Menge. Sowohl durch die aktuelle Jahreszeit Welt voller Wunder als auch durch das Käferkrabbelei -Event, gibt es einige Feldforschungen, die euch genau solche Pokémon als Belohnung bringen können.

Habt ihr solche Feldforschungen erledigt, könnt ihr sie einlösen und einem Pokémon begegnen. Ist es ein Pokémon, das mehr Sternenstaub bringt, dann solltet ihr es nicht fangen. Stattdessen entflieht ihr dem Fang-Bildschirm und hebt euch das Fangen des Pokémon bis zum Community Day auf. Ihr könnt bis zu 100 solcher Pokémon-Begegnungen sammeln.

Um die Belohnungen zum Community Day einzulösen, geht ihr einfach in den Bildschirm mit den Feldforschungen und klickt hier im oberen Teil auf Belohnungen abholen .

Fangt ihr das Pokémon dann dort, erhaltet ihr die 3-fache Menge an Sternenstaub für das Pokémon. Aktiviert ihr zusätzlich noch ein Sternenstück, könnt ihr die Summe noch weiter erhöhen und hierdurch sogar die 4,5-fache Menge an Sternenstaub erhalten. Nutzt ihr diese Kombination beispielsweise bei einem Zobiris, erhöht sich die Menge an Sternenstaub von 750 auf 2.250 beziehungsweise 3.375 mit Einsatz eines Sternenstücks.

Welche Feldforschungen lohnen sich dafür? Aktuell gibt es drei Feldforschungen, bei denen ihr einem Pokémon mit einer höheren Menge an Sternenstaub begegnen könnt. Beachtet dabei, dass es auch andere Pokémon gibt, die ihr als Belohnung erhalten könnt. Ist dies der Fall, könnt ihr diese Pokémon direkt fangen und euch die mit dem zusätzlichen Sternenstaub für den Community Day aufheben.

Lande drei Curveball-Würfe: Paras, 500 Sternenstaub (nur bis zum Ende des Käferkrabbelei -Events verfügbar)

-Events verfügbar) Besiege drei Team-GO-Rocket-Rüpel: Zobiris, 750 Sternenstaub

Brüte ein Ei aus: Unratütox, 750 Sternenstaub

Was haltet ihr davon? Werdet ihr losziehen und die entsprechenden Feldforschungen lösen? Hebt ihr Pokémon-Begegnungen aus Feldforschungen grundsätzlich für bestimmte Events auf? Schreibt uns eure Meinung dazu gerne in die Kommentare. Eine Übersicht über die aktuellen Events im April 2024 in Pokémon GO haben wir für euch ebenfalls.