Pokémon GO: Die „Käferkrabbelei“ kehrt zurück – Alle Boni und Inhalte

Alles voller Käfer in Pokémon GO! Wir fassen für euch zusammen, was ihr bei der Käferkrabbelei für Boni und Inhalte nutzen könnt.

Schon in den vergangenen Jahren gab es sie, und auch 2024 fällt sie nicht aus: die Käferkrabbelei. Hierbei dreht sich alles, klar, um Käfer-Pokémon. Und es gibt einige Boni, die ihr nutzen solltet.

Wann läuft die Käferkrabbelei? Das Event beginnt am 12. April 2024 um 10:00 Uhr und läuft bis zum 17. April 2024 um 20:00 Uhr.

Sie fällt damit in die aktuelle Season „Welt voller Wunder“. Den Trailer dazu sehr ihr hier im Video:

Käferkrabbelei in Pokémon GO – Highlights und Spawns

Was sind die Highlights? Mehrere Boni sind im Event aktiv.

Der wohl interessanteste Bonus für Sammler dürfte die erhöhte Chance auf Shiny Wadribie und Shiny Burmy sein. Gerade Wadribie ist ein typisches Sammler-Monster, da man hier versuchen muss, ein weibliches Exemplar zu bekommen – denn nur das kann sich in Honweisel weiterentwickeln. Das als Shiny zu bekommen, wäre spannend.

Dazu kommen folgende Boni:

Doppelte EP bei guten, großartigen und fabelhaften Fängen

Mehr Bonbons für dieselben Fänge

Und mehr XL-Bonbons für dieselben Fänge, wenn ihr mindestens Level 31 seid

Wenn ihr Raids mit mindestens zwei Trainern beendet, tauchen drumherum nach Abschluss für 15 Minuten weitere Monster auf

Welche Pokémon erscheinen in der Wildnis? Vor allem tauchen Käfer-Monster auf. Mögliche Shinys haben:

Raupy*

Hornliu*

Pottrott*

Waumpel*

Zirpurze*

Wadribie*

Strawickl

Lithomith*

Nincada* (seltener)

Wommel* (seltener)

In Raids:

Stufe 1: Tannza*, Pottrott*, Nincada*, Pionskora*

Stufe 3: Bibor*, Pinsir*, Axantor*

Stufe 5: Kapu-Toro*

Mega-Raids: Mega-Glurak X bis 13.04. um 10:00 Uhr, danach Mega-Skaraborn*

Mega-Skaraborn erhält im Laufe des Events außerdem einen eigenen Raid-Tag, bei dem ihr unter anderem mehrere Raid-Pässe bekommen könnt. Mehr zum Raid-Tag mit Mega-Skaraborn erfahrt ihr hier.

In Feldforschungen:

Paras*

Bluzuk*

Burmy* (Pflanzenumhang, Sandumhang, Lumpenumhang)

Laukaps*

Schnuthelm*

Araqua*

Reißlaus*

Zudem könnt ihr Mega-Energie für Bibor, Pinsir und Scherox aus Feldforschungen erhalten.

Zu guter Letzt könnt ihr mit Sammlerherausforderungen und Showcases rund um Käfer-Monster rechnen.

Ihr wollt wissen, was noch in Pokémon GO ansteht? Hier sind alle Events im April 2024.