Pokémon GO: Rampenlicht-Stunde heute bringt Zubat und einen Verschick-Bonus

In Pokémon GO steht am 2. April 2024 die nächste Rampenlicht-Stunde an. Wir fassen euch alles Wichtige zum Start und den Boni zusammen.

Was ist das für ein Event? Die Rampenlicht-Stunde gehört zu den festen Events in Pokémon GO, sie findet in der Regel dienstags statt. Für 60 Minuten taucht dann immer ein Pokémon deutlich verstärkt auf. Das findet ihr dann quasi überall. Zudem gibt es immer einen besonderen Rampenlicht-Bonus.

In dieser Woche handelt es sich bei dem Rampenlicht-Pokémon um Zubat. Das ist ein Pokémon der ersten Generation, das den Typen Gift und Flug angehört. Es entwickelt sich weiter zu Golbat und Iksbat.

Das solltet ihr beachten: Zubat ist recht anstrengend zu fangen in Pokémon GO, da es einen kleinen Fangkreis hat und ziemlich zappelig über den Bildschirm flattert. Wenn ihr es ein wenig beruhigen wollt, nutzt Nanabbeeren, um den Fang zu erleichtern.

Rampenlicht-Stunde am 2. April 2024 – Start und Boni in Pokémon GO

Wann startet die Rampenlicht-Stunde? Sie beginnt am 2. April 2024 um 18:00 Uhr. Um diese Zeit tauchen die Zubat überall im Spiel auf, bis 19:00 Uhr. Dann kehren die Standard-Spawns der aktuellen Season „Welt voller Wunder“ zurück.

Welcher Bonus ist aktiv? Ihr erhaltet während der Rampenlicht-Stunde doppelte Bonbons für alle Pokémon, die ihr an den Professor schickt. Solltet ihr also planen, ein paar Monster zu verschicken und euch die Bonbons zum Leveln stärkerer Exemplare zu sichern, tut dies zur Rampenlicht-Stunde.

Gibt es Shiny Zubat? Ja, Shiny Zubat ist im Spiel und kann auch während der Rampenlicht-Stunde gefangen werden. Bedenkt allerdings, dass die Chance darauf nicht erhöht ist. Ihr benötigt also eine Menge Glück.

Lohnt sich die Rampenlicht-Stunde? Weder Zubat, noch Golbat oder Iksbat sind besonders stark in Pokémon GO. Das gilt sowohl in Sachen PvE-Raids als auch in der PvP-Kampfliga. Wenn ihr den Fang verpasst, braucht ihr euch also nicht allzu sehr ärgern. Fehlen euch allerdings noch Exemplare für den Pokédex, könnt ihr heute viele Bonbons für Zubat und seine Entwicklungen sammeln.

Der Verschick-Bonus ist hingegen immer recht nützlich. Wenn ihr viele Monster in der Sammlung habt, die ihr nicht nutzt, verschickt sie heute Abend.

Was ist sonst in Pokémon GO los? Gerade erst wurden Änderungen an den AR-Funktionen eingeführt – mehr dazu hier.