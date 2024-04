Pokémon GO ändert AR-Funktionen, mit einem Vor- und einem Nachteil

In Pokémon GO könnt ihr euch auf Änderungen bei den AR-Funktionen einstellen. Alles Wichtige fassen wir hier zusammen.

Was ändert sich in Pokémon GO? Wie Niantic über das „Pokémon GO Help Center“ bekannt gab, werden einige Änderungen bei den Augmented-Reality-Features von Pokémon GO durchgeführt. Betroffen sind also die Funktionen, die eure Kamera mit dem Spiel verbinden – beispielsweise, wenn ihr Fotos von euren Kumpel-Monstern in der „echten“ Welt machen wollt, oder wilde Monster fangen möchtet.

AR in der Wildnis: Hier gibt Niantic bekannt, dass man keine AR mehr für spezielle Pokémon wie Celebi oder Mew braucht. Diese Monster waren bei ihrem Fang direkt mit dem Feature verknüpft.

Allerdings stellten Trainer fest, dass es nun offenbar nur noch das „AR+”-Feature beim Fangen in der Wildnis gibt, nicht mehr das „normale“ AR-Feature. Der Unterschied hierbei ist, dass AR+ die Monster an eine feste Stelle in der Umgebung setzt und quasi in die echte Welt einbaut. Ihr könnt also auch um sie herumlaufen und Ähnliches. Ihr müsst sie allerdings erst finden, indem ihr auf Gras-Animationen im Bildschirm klickt.

Der „normale“ AR-Modus ersetzte im Grunde nur den normalen Fangbildschirm durch euer Kamera-Bild, das Pokémon tauchte dann einfach in der Mitte auf. Das gibt es nun offenbar gar nicht mehr.

An den Fängen komplett ohne AR ändert sich erstmal nichts. Wer das Feature generell nicht verwendet, wird hier keinen Unterschied merken.

AR beim Kumpel: Auch hier könnt ihr jetzt nur noch „AR+“ verwenden, kein „normales“ AR mehr. Aber: Beim Kumpel könnt ihr AR auch komplett in den Einstellungen deaktivieren, das ist neu. Dann sieht der Hintergrund schlichtweg so aus:

Der neue KumpelHintergrund ohne AR

AR-Fotos in der Sammlung: Monster in eurer Sammlung könnt ihr nun auch nur noch mit AR+ fotografieren, wie es aktuell aussieht. Wollt ihr von ihnen einen schnelleren Schnappschuss machen, könnt ihr sie kurz als Kumpel auswählen, um die ausgeschaltete AR-Funktion zu verwenden.

Trainer sprechen von Vor- und Nachteil

In der reddit-Community zu Pokémon GO, „TheSilphRoad“, sorgen die Änderungen bei Trainern bereits für Diskussionen. So sehen sie nach aktuellem Stand einen Vor-, aber auch einen Nachteil bei den Neuerungen (via reddit).

Als Vorteil wird dort von einigen Trainern genannt, dass man nun keine Kumpel-Fotos mehr mit irgendwelchen seltsamen Hintergründen aus der realen Welt machen muss, um an die Herzen zu kommen, die man benötigt, um das Kumpel-Level zu erhöhen. Hier kann man jetzt einfach das Ausschalten der AR verwenden und so den neutralen Hintergrund nutzen. Wer allerdings etwas für die „statischen“ Kumpel-Fotos übrig hatte, muss nun darauf verzichten, beziehungsweise AR+ verwenden.

In Sachen Nachteil melden sich allerdings Spieler, die den „normalen“ AR-Modus gerne genutzt haben, um schnelle Fänge durchzuführen. Der AR-Modus sparte sich nämlich einige Fang-Animationen und sorgte so dafür, dass man ein klein wenig schneller durch den Fang-Prozess kam. Das war vor allem auf der Suche nach Shinys hilfreich, wenn man schnell durch viele Monster klicken wollte, um die schillernden Versionen zu finden.

Nun muss man hier immer nach einer geeigneten Oberfläche suchen, um das Pokémon zu finden oder, im Kumpel-Fall, zu platzieren.

Was haltet ihr von den Änderungen? Erzählt es uns in den Kommentaren. Und was sonst diesen Monat im Spiel los ist, zeigt euch die Übersicht aller Events in Pokémon GO im April 2024.