In Pokémon GO gibt es Zarude gerade nur für Echtgeld – Seid ihr bereit, für exklusive Pokémon zu zahlen?

In Pokémon GO gibt es Zarude aktuell nur, wenn ihr dafür Echtgeld in die Hand nehmt. Wir wollen wissen, wie ihr dazu steht.

Um welches Pokémon handelt es sich? In dem aktuellen Event Blühendes Wunder könnt ihr für knapp unter 10 € ein Ticket erwerben. Der wohl spannendste Teil dieses Tickets ist die Begegnung mit einem seltenen und starken Pokémon – Zarude.

Nachdem Zarude mehrere Jahre in Pokémon GO nicht anzutreffen war, ist es jetzt nur erhältlich, wenn ihr echtes Geld dafür in die Hand nehmt. Dies sorgt in der Community für Frust. Wir wollen wissen, was ihr dazu denkt.

Was ist eure Meinung zu dem Thema? Seid ihr bereit, für exklusive Pokémon Echtgeld auszugeben oder seid ihr strikt dagegen? Nehmt gerne an unserer Umfrage teil. Nachdem wir sie ausgewertet haben, werden wir euch über die Ergebnisse informieren.

Das ist einfach lächerlich

Was sagt die Community dazu? Auf Reddit diskutieren einige Trainer über das Thema und äußern Kritik an der Entwicklung von Pokémon GO in Bezug auf das Thema. Schließlich gab es erst vor kurzem in Pokémon GO eine Forschung, in der ihr für Echtgeld Shiny Shaymin erhalten konntet.

Niantic fängt an, Pokémon zu verkaufen. Das ist einfach lächerlich und ehrlich, ich bin überrascht, dass The Pokemon Company sowas überhaupt erlaubt, was die Reputation des gesamten Franchise trübt , schreibt der Ersteller des Beitrags auf Reddit

, schreibt der Ersteller des Beitrags auf Reddit Ich stimme zu. Hört auf, Geld auszugeben oder gebt weniger aus. Die ganzen 5-$-Forschungen waren einmal kostenlos und die GROSSEN EVENTS kosteten 5 Dollar. Jetzt sind es 15 $?! lautet ein weiterer Kommentar auf Reddit

lautet ein weiterer Kommentar auf Reddit Es gibt nicht einmal kostenlose Optionen wie früher, es ist buchstäblich bezahl oder nichts. Ruiniert das Spiel , schreibt ein weiterer Trainer auf Reddit

, schreibt ein weiterer Trainer auf Reddit Ich hätte überlegt es zu kaufen, wenn es günstiger wäre. Es ist noch nicht einmal Shiny, trotzdem kostet es mehr, als das Shiny Shaymin gekostet hat , ist ein weiterer Kommentar Reddit

Seid ihr der Meinung der Community? Wie seht ihr diese Entwicklung in Pokémon GO? Schreibt uns gerne eure Meinung zum Thema in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Trainern aus. Wenn ihr wissen wollt, welche Events im März 2024 in Pokémon GO auf euch warten, werdet ihr dazu natürlich auch bei uns fündig.