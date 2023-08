Pokémon GO: Rampenlicht-Stunde heute mit Vulpix und EP-Bonus

Heute, am 01. August 2023, läuft in Pokémon GO die Rampenlicht-Stunde mit Vulpix. Wir von MeinMMO zeigen euch alles zum Bonus, dem Shiny und dem Start des Events.

Was ist eine Rampenlicht-Stunde? Jeden Dienstag veranstaltet Pokémon GO ein kurzes Event, bei dem ein zuvor festgelegtes Monster für eine Stunde in den Mittelpunkt gerückt wird und häufiger spawnt. In dieser Woche ist es wieder soweit und ihr könnt auf das Feuer-Pokémon Vulpix treffen.

Begleitet wird die Rampenlicht-Stunde von einem zusätzlichen Bonus, der das Event aufwerten soll. Welcher das sein wird und ob ihr Vulpix auch als Shiny fangen könnt, haben wir euch nachfolgend zusammengefasst.

Rampenlicht-Stunde am 01. August – Start, Shiny & Boni

Wann läuft das Event? Die Rampenlicht-Stunde startet heute, am 01. August, wie immer um 18:00 Uhr Ortszeit und läuft eine Stunde. Um 19:00 Uhr ist also schon wieder alles vorbei.

Welche Boni gibt es? Während des Events könnt ihr in der Wildnis jede Menge Vulpix fangen. Diese spawnen dann gefühlt überall. Wer noch mehr Exemplare anlocken möchte, sollte sich am besten einen Rauch setzen. Zusätzlich erhaltet ihr in dieser Zeit doppelte EP beim Entwickeln von Pokémon.

Übrigens: Im August stehen noch 4 weitere Rampenlicht-Stunden an. Was diese bringen, haben wir im nachfolgenden Beitrag für euch zusammengefasst.

Mehr zum Thema Pokémon GO: Alle Rampenlicht-Stunden im August 2023 und ihre Boni von Franzi Korittke

Kann man Shiny-Vulpix fangen? Ja, mit etwas Glück begegnet ihr auch einem schillernden Vulpix. Das erkennt ihr an seinem goldgelben Körper. Beachtet aber, dass die Shiny-Chance während des Events nicht zusätzlich erhöht ist.

Vulpix und Vulnona normal (links) und als Shinys (rechts)

Lohnt sich die Rampenlicht-Stunde? Vulpix und seine Weiterentwicklung Vulnona sind nicht sonderlich stark. In Raids und der GO-Kampfliga können sie eher weniger überzeugen. Das Event lohnt sich also vorrangig für Shiny-Jäger sowie Trainer, die ein paar Pokémon entwickeln und dafür den zusätzlichen EP-Bonus nutzen wollen.

Wie gefällt euch die heutige Rampenlicht-Stunde? Nehmt ihr daran teil? Lasst es uns gern hier auf MeinMMO in den Kommentaren wissen.