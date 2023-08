Pokémon GO: Samstag startet Event „Glitzernder Garten“ – Alle Spawns und Boni

Am Samstag, den 05. August, startet in Pokémon GO das Event Glitzernder Garten , bei dem ihr euch auf ein neues Shiny freuen könnt. Wir von MeinMMO zeigen euch, welche Spawns und Boni euch außerdem erwarten.

Um welches Event geht es? Neben den beiden Live-Events zum GO Fest in London und Osaka, könnt ihr euch ab Samstag auch über ein globales Event freuen: Glitzernder Garten . Bei diesem dreht sich alles um Pflanzen- und Fee-Pokémon, die auch während der besagten Live-Events gefunden werden können. Als besonderes Highlight wird außerdem Shiny-Lilminip sein weltweites Debüt geben.

Wann läuft das Event? Das Glitzernder Garten -Event startet am 05. August 2023 um 10:00 Uhr Ortszeit und läuft bis zum 08. August 2023 um 20:00 Uhr Ortszeit. Es kann von überall auf der Welt gespielt werden.

Alle Spawns und Shinys zum Event Glitzernder Garten

Welche neuen Shinys gibt es? Während des Events feiert ein neues Shiny sein Debüt in Pokémon GO: Lilminip. Mit etwas Glück begegnet ihr dem schillernden Pflanzen-Pokémon aus der 5. Spiele-Generation in dieser Zeit in der Wildnis, in Feldforschungen oder bekommt es aus einem 2-km-Ei. Am Samstag, dem 05. August, taucht es außerdem vermehrt in Parks auf.

Erkennen könnt ihr das Shiny an seinem gelben Körper. Habt ihr ein Exemplar ergattert, dann könnt ihr es außerdem zu Dresselia weiterentwickeln.

Lilminip und Dresselia jeweils normal (links) und als Shinys (rechts)

Wilde Monster und Tages-Pokémon

Neben Lilminip könnt ihr in der Wildnis aber noch weitere Monster treffen. Darüber hinaus wird es an den einzelnen Event-Tagen immer ein bestimmtes Tages-Pokémon geben, dass besonders häufig in Parks spawnt. Das lohnt sich besonders, wenn ihr auf Shiny-Jagd seid.

Nachfolgend zeigen wir euch alle Monster, die euch in den kommenden Tagen erwarten.

Alle Monster, die es als Shiny geben kann, haben wir mit einem (*) markiert.

Wilde Spawns:

Bisasam*

Pummeluff*

Myrapla*

Hoppspross*

Samurzel*

Tuska*

Lilminip*

Kastadur*

Parfi*

Flauschling*

Dedenne*

Tages-Pokémon: An jedem der vier Event-Tage wird jeweils ein Monster in den Mittelpunkt gerückt, was in Parks häufiger zu finden ist. Haltet nach folgenden Pokémon Ausschau:

Datum Pokémon 05. August Lilminip* 06. August Tuska* 07. August Myrapla* 08. August Samurzel*

Pokémon aus Eiern: Neben den wilden Spawns und Tages-Pokémon wird es zum Event auch wieder spezielle Inhalte in den 2-km-Eiern geben. Diese erhaltet ihr beim Drehen von PokéStops und Arenen. Folgende Monster könnt ihr auf diesem Weg erhalten:

Knospi*

Kikugi*

Strawickl

Lilminip*

Frubberl

Mit etwas Glück: Ignivor

Beachtet, dass sich der Inhalt der Eier immer am Zeitpunkt des Drehens orientiert. Aus bereits in eurem Beutel vorhandenen Eiern können somit andere Monster schlüpfen.

Alle Boni des Glitzernder Garten -Events

Darüber hinaus bietet euch das Event auch den einen oder anderen Bonus, der euch insbesondere für das Ausbrüten von Eiern belohnt. Auf folgendes könnt ihr euch freuen:

1,5-fache Bonbons beim Schlüpfen

1,5-facher Sternenstaub beim Schlüpfen

halbe Distanz, um mit eurem Kumpel-Pokémon Herzen zu verdienen

höhere Chance auf XL-Bonbons beim Laufen mit eurem Kumpel-Pokémon

Event-Feldforschungen Begegnungen mit Tangela*, Roselia*, Lilminip* und Tarnpignon*

Befristete Forschung zum Ausbrüten von Eiern und dem Erkunden

Wie gefallen euch die Inhalte des Events? Auf welches Monster freut ihr euch am meisten? Oder habt ihr sogar Tickets für eines der Live-Events? Wenn ja, wo? Lasst es uns gern hier auf MeinMMO in den Kommentaren wissen.

