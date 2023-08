Pokémon GO startet Freitag Weltmeisterschaften-Event mit neuem Monster – Alle Spawns und Boni

Ab Freitag, den 11. August, startet Pokémon GO ein Weltmeisterschaften-Event, bei dem ihr euch über ein neues Monster und coole Pokémon für die PvP-Liga und Raids freuen könnt. Wir von MeinMMO zeigen euch alle Spawns und Boni, die euch erwarten.

Um welches Event geht es? Am kommenden Wochenende findet in Yokohama (Japan) die diesjährige Pokémon-Weltmeisterschaft statt. Während internationale Trainer in den verschiedensten Pokémon-Spielen, unter anderem in Pokémon GO, gegeneinander antreten, um sich den Weltmeistertitel zu sichern, veranstaltet Niantic im Spiel für alle Trainer ein globales WM-Event.

Bei dem Weltmeisterschaften-Event erwarten euch dabei wieder jede Menge Spawns und thematisch passende Boni. Dabei könnt ihr euch vor allem über den Release eines neuen Pokémon freuen: Quartermak. Und auch Pikachu wirft sich dafür wieder einmal in Schale. Auf welche Inhalte ihr euch außerdem freuen könnt, haben wir nachfolgend zusammengefasst.

Wann läuft das WM-Event? Das globale Weltmeisterschaften-Event startet am 11. August 2023 um 10:00 Uhr Ortszeit und ist bis zum 15. August 2023 um 20:00 Uhr Ortszeit in Pokémon GO aktiv.

Alle Spawns und neuen Monster des Weltmeisterschaften-Events

Diese Monster feiern ihr Debüt: Während des Events habt ihr wieder die Möglichkeit auf neue Monster zu treffen. Das ist einerseits ein passend kostümiertes Pikachu. Auch wenn es die kleine Elektro-Maus schon von der ersten Stunde im Spiel gibt, hat sie sich zum Event wieder einmal passend gekleidet. Erstmals könnt ihr sie mit einer entsprechenden WM-Jacke in Raids und Forschungsaufgaben finden.

Ein weiteres Debüt feiert in diesem Rahmen das Kampf-Pokémon Quartermak. Der kleine Affe stammt aus der siebten Spiele-Generation und bildet das Gegenstück zu dem Normal- und Psycho-Pokémon Kommandutan, dass es bereits im Spiel zu fangen gibt.

Eine Vor- und Weiterentwicklung besitzt Quartermak allerdings nicht. Während der Pokémon-WM könnt ihr es in Raids der Stufe 3 sowie aus Forschungsaufgaben bekommen. Allerdings wird es noch nicht als Shiny zu finden sein.

Alle wilden Spawns: Wie ihr das von anderen Events dieser Art gewöhnt seid, werden auch bei diesem wieder die wilden Spawns thematisch angepasst. Dabei könnt ihr auf den einen oder anderen starken Angreifer für die GO Kampfliga sowie für Raids treffen. Mit etwas Glück ist sogar ein Shiny (*) dabei. Folgende Monster könnt ihr wild finden:

Machollo*

Lampi*

Felino*

Zobiris*

Meditie*

Seemops*

Rotomurf*

Zurrokex*

Scoppel*

Wolly

seltener:

Onix*

Schlurp*

Alle Raid-Bosse zum Event: Und auch besondere Raid-Bosse werden zum Event zu finden sein. Dabei könnt ihr weiterhin auf Cresselia in den Level-5- und Mega-Garados in den Mega-Raids treffen. Folgende erwarten euch außerdem:

Raids Pokémon Level-1-Raids Pikachu mit WM-Outfit 2023*

Alola-Sandan*

Skorgla*

Zurrokex* Level-3-Raids Panzaeron*

Galar-Flunschlik*

Quartermak Level-5-Raids Cresselia* Mega-Raids Mega-Garados*

Alle Boni zum globalen WM-Event

Neben jeder Menge Spawns dürfen natürlich auch die passenden Boni nicht fehlen. Diese drehen sich besonders um die GO Kampfliga sowie um besondere Attacken. Folgende Boni erwarten euch:

10 Kampfsets in der GO Kampfliga pro Tag

Werte für Angriff, Verteidigung und Ausdauer variieren bei Belohnungs-Pokémon aus der GO Kampfliga stärker

Befristete Forschung Belohnung: Top-Sofort-TM und Begegnung mit einem Pikachu im WM-Outfit 2023*

Event-Feldforschungen Begegnungen mit Pikachu im WM-Outfit 2023*, Alola-Sandan*, Jurob*, Karpador*, Galar-Zigzachs*, Seemops*, Quartermak, Reißlaus

Neue Avatar-Artikel WM-Trikot 2023 WM-Jacke 2023

Exklusive Attacken für ausgewählte Pokémon

Neue Avatar-Artikel im Shop

Welche exklusiven Attacken kann man den Monstern beibringen? Wenn ihr eure Monster während des Events zu dem entsprechenden Pokémon weiterentwickelt, dann erhält dieses automatisch folgende Attacken:

Alola-Sandan zu Alola-Sandamer: Dunkelklaue (Sofort-Attacke)

Maschok zu Machomei: Gegenstoß (Lade-Attacke)

Jurob zu Jugong: Eissplitter (Sofort-Attacke) und Eissturm (Lade-Attacke)

Seejong zu Walraisa: Pulverschnee (Sofort-Attacke) und Eisspeer (Lade-Attacke)

Galar-Geradaks zu Barrikadax: Abblocker (Lade-Attacke)

Weitere Besonderheiten zur Pokémon Weltmeisterschaft

Während ihr in Pokémon GO das globale WM-Event spielen könnt, findet in Japan die eigentliche Pokémon-Weltmeisterschaft statt. Verfolgt ihr diese, dann könnt ihr euch weitere Artikel für euren Avatar sichern.

Wann läuft die Pokémon-WM genau? Die Pokémon-Weltmeisterschaft findet vom 11. August bis 13. August in Yokohama statt und wird täglich ab 02:00 Uhr deutscher Zeit per Twitch-Stream übertragen. An den ersten beiden Tagen findet ihr den Stream über die Twitch-Seite von Pokémon GO und am 3. Tag auf der Twitch-Seite der Pokémon Company.

Welche Avatar-Artikel gibt es? Während des Events könnt ihr euch folgende kostenlosen Avatar-Artikel sichern:

WM-T-Shirt (grau) im Ingame-Shop

WM-T-Shirt (gelb) durch einen entsprechenden Promo-Code im Live-Stream

Sichert euch Avatar-Artikel durch den Live-Stream zur Pokémon-WM

Wie gefallen euch die Inhalte zum Weltmeisterschaften-Event? Werdet ihr euch den Live-Stream ansehen? Oder nutzt ihr ausschließlich das globale Event im Spiel? Lasst es uns gern hier auf MeinMMO in den Kommentaren wissen.

Die Pokémon-Weltmeisterschaft ist nicht das einzige große Event im August. Wir zeigen euch alle Inhalte zum globalen GO Fest 2023.