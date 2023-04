Pokémon GO: Trainer zeigt großen Fehler, den viele beim Fangen von legendären Monstern machen

In Pokémon GO haben es die meisten Trainer besonders auf die legendären Monster abgesehen. Doch ein Spieler zeigt nun einen großen Fehler, den viele beim Fangen dieser Exemplare machen und der euch wertvolle Items kostet. Wir von MeinMMO zeigen euch, um was es dabei geht.

Um welche Pokémon geht es? Neben den “normalen” Pokémon, die fleißig durch die Wildnis streifen und von euch dort gefangen werden können, habt ihr in Level-5-Raids die Möglichkeit, gegen die begehrten legendären Pokémon anzutreten und sie nach einem erfolgreichen Kampf zu fangen.

So könnt ihr hier auf Monster wie Mewtu, Kyogre oder Groudon treffen, die allesamt zu den besten Angreifern in Pokémon GO gehören.

Aus diesem Grund versuchen sich die meisten Trainer ein starkes Exemplar zu sichern. Aber auch die Shinys haben es ihnen angetan. Doch vor allem beim Fangen von diesen machen viele Spieler einen großen Fehler, wie ein Trainer in der Reddit-Community zeigt. Wir zeigen euch welcher das ist und wieso es sich lohnt, es zukünftig anders zu machen.

Trainer warnt vor der Gabe von goldenen Himmihbeeren

Um welchen Fehler geht es? Habt ihr den Raid gewonnen und nun die Chance eurer legendäres Pokémon zu fangen, dann wollen es die meisten auch um jeden Preis bekommen. Aus diesem Grund setzt die Mehrheit der Spieler beim Fangen auf goldene Himmihbeeren, denn diese sorgen dafür, dass auch hartnäckige Exemplare besser im Ball bleiben. Immerhin sind die Bälle nach dem Raid limitiert.

Doch diese Beeren sollten nicht immer eure erste Wahl sein, wie der Beitrag des Reddit-User Raspberryweiner zeigt. In diesem will er andere Trainer nämlich vor einem großen Fehler warnen. So schreibt er (via reddit.com): “Macht nicht diesen Anfängerfehler”.

Darunter ist das Bild eines schillernden Mewtu zu sehen, dem gerade eine goldene Himmihbeere gefüttert wird. Darüber befindet sich folgende Aufschrift (via reddit.com): “Irgendwo auf der Welt verschenkt gerade jemand eine goldene Himmihbeere an einen schillernden Raid-Boss”.

Darum solltet ihr lieber eine andere Beere nutzen

Warum ist das ein Fehler? Auch wenn es auf den ersten Blick vielen Trainern logisch erscheint einem starken legendären Pokémon eine goldene Himmihbeere zu füttern, ist das bei einem Shiny eher nicht nötig. In den meisten Fällen bleibt das schillernde Exemplar nämlich direkt nach dem ersten Wurf im Ball, weshalb dies eine gute Gelegenheit ist, euren Bonbon-Haushalt aufzubessern.

Aus diesem Grund solltet ihr daher lieber auf Sananabeeren setzen. Diese verdoppeln nämlich die Menge an Bonbons bei diesem Fang. Wer dennoch Bedenken hat, dass das Monster wieder aus dem Ball springt, kann alternativ auch auf silberne Sananabeeren setzen. Auch diese verdoppeln die Bonbons, behalten Monster aber besser im Ball.

Hinzu kommt, dass legendäre Monster im Gegensatz zu anderen Pokémon in der Regel nur in den Level-5-Raids oder ab Rang 20 als Belohnung in der GO-Kampfliga zu finden sind.

Wer also ein starkes Exemplar hochleveln möchte, muss jede Menge Bonbons sammeln und somit entweder einige Raids absolvieren, mit dem Pokémon spazieren gehen oder Sonderbonbons verwenden. Es lohnt sich also diese Gelegenheit zu nutzen, um zusätzliche Süßigkeiten zu erhalten.

Sind legendäre Shinys garantiert? Bereits seit Jahren gehen die Trainer davon aus, dass die legendären Shinys nach einem Raid garantierte Fänge sind. Sie können demnach nicht flüchten. Allerdings gibt es auch hin und wieder Berichte von Spielern, denen ein solches Shiny doch entwischt sein soll. Hier vermutet die Community einen GPS-Drift.

So schreibt auch Gimetulkathmir (via reddit.com): “Ich frage mich, ob das neu ist. Keines meiner legendären Shinys wurde beim ersten Ball gefangen und ich hatte ein Shiny-Entei, dass geflohen ist.”

Um diese Frage zu klären, haben wir Niantic um ein Statement gebeten. Zum aktuellen Zeitpunkt haben wir hierzu jedoch noch keine Rückmeldung erhalten. Sobald wir diese haben, werden wir sie hier im Artikel ergänzen.

Wie reagieren die Trainer auf diesem Hinweis?

Viele Spieler freuen sich über den Tipp: Für diesen Hinweis erhält Raspberryweiner aus der Community ordentlich Zuspruch. Bislang hat sein Beitrag bereits mehr als 3.600 Upvotes und über 280 Kommentare (Stand 24.04.23 13:20 Uhr).

Durch die Kommentare wird deutlich, dass vielen der Fehler gar nicht bewusst war, denn sie wussten nicht, dass legendäre Shinys aus dem Raid nicht so einfach flüchten können und sie sind ihm für die Info dankbar. Der User footballheir schreibt daher (via reddit.com): “Das wusste ich nicht, und jetzt bin ich froh, dass ich es weiß.”

Aber auch die langjährigen Spieler geben in den Kommentaren zu, dass sie es aus der Gewohnheit heraus trotzdem häufig falsch machen. Oft haben sie dann nur das Shiny im Sinn und wollen es sich so schnell wie möglich holen.

So schreibt Resident-Scallion949 (via reddit.com): “Das passiert sogar den Nicht-Neulingen. Sie verlieren den Verstand, wenn Sie diese Funken sehen.”

Unsicherheit bei manchen Trainern: Andere Spieler vertrauen jedoch nicht darauf, dass die Shinys wirklich eine garantierte oder zumindest höhere Fangchance haben und wollen aus diesem Grund lieber auch weiterhin auf goldene Himmihbeeren beim Fangen setzen (via reddit.com):

PMB4evr: “Ich bin das, ich tue es (nur für den Fall)”

curious-is-me: “Erzähle das dem Kerl, der ein schillerndes Groudon verloren hat… Ich vertraue Niantic nicht – ich benutze eine goldene Beere”

Nutzt ihr auch immer goldene Himmihbeeren beim Fangen von legendären Shiny-Raid-Bossen? Ist euch vielleicht sogar schon ein solches Monster entwischt? Oder wollt ihr die zusätzlichen Bonbons haben und setzt deshalb auf Sananabeeren? Lasst es uns gern hier auf MeinMMO in den Kommentaren wissen und tauscht euch mit anderen Trainern zu diesem Thema aus.

